Польша направит дополнительные войска к восточной границе

Польская армия нарастит присутствие на восточной границе, военные займутся возведением новых объектов и организуют систему гражданской обороны. Власти Польша отмечают, что миграционный поток из Белоруссии снова начал расти

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Польша «усилит присутствие армии» в восточных регионах, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает PAP.

Речь идет о Подляском, Люблинском, Варминско-Мазурском и Подкарпатском воеводствах. Они граничат с Белоруссией, Литвой, Украиной и Калининградской областью России.

Армия планирует, среди прочего, заняться строительством новых объектов для «укрепления безопасности, защиты каждого нашего соотечественника и каждого клочка земли», рассказал министр. По его словам, активизируется и организация системы гражданской обороны.

«Я говорю это не для того, чтобы напугать, а чтобы сдержать наших противников», — сказал Косиняк-Камыш.

В последнее время участились попытки незаконно пересечь границу Польши со стороны Белоруссии, ситуация на границе стала темой обсуждения на заседании комитета нацбезопасности, добавил министр.

Об очередной волне незаконной миграции с территории Белоруссии сообщил и Военно-издательский институт (WIW) при Минобороны Польши. Там указали, что прошедшей зимой ситуция была спокойной, но все признаки свидетельствуют о скором росте потока, поскольку с марта число желающих попасть в Польшу растет.

Сейчас попытки осуществляют до 130 человек ежедневно, а всего с начала миграционного кризиса польские пограничники выявили свыше 80 тыс. попыток незаконно пересечь границу с белорусской территории.