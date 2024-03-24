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Политика ,  
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Польша направит дополнительные войска к восточной границе

Министр обороны Польши Косиняк-Камыш пообещал усилить границу с Белоруссией
Польская армия нарастит присутствие на восточной границе, военные займутся возведением новых объектов и организуют систему гражданской обороны. Власти Польша отмечают, что миграционный поток из Белоруссии снова начал расти
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Польша «усилит присутствие армии» в восточных регионах, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает PAP.

Речь идет о Подляском, Люблинском, Варминско-Мазурском и Подкарпатском воеводствах. Они граничат с Белоруссией, Литвой, Украиной и Калининградской областью России.

Армия планирует, среди прочего, заняться строительством новых объектов для «укрепления безопасности, защиты каждого нашего соотечественника и каждого клочка земли», рассказал министр. По его словам, активизируется и организация системы гражданской обороны.

«Я говорю это не для того, чтобы напугать, а чтобы сдержать наших противников», — сказал Косиняк-Камыш.

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В последнее время участились попытки незаконно пересечь границу Польши со стороны Белоруссии, ситуация на границе стала темой обсуждения на заседании комитета нацбезопасности, добавил министр.

Об очередной волне незаконной миграции с территории Белоруссии сообщил и Военно-издательский институт (WIW) при Минобороны Польши. Там указали, что прошедшей зимой ситуция была спокойной, но все признаки свидетельствуют о скором росте потока, поскольку с марта число желающих попасть в Польшу растет.

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Сейчас попытки осуществляют до 130 человек ежедневно, а всего с начала миграционного кризиса польские пограничники выявили свыше 80 тыс. попыток незаконно пересечь границу с белорусской территории.

Миграционный кризис разразился на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой в августе 2021 года после запрета государственной авиакомпании Belavia летать в ЕС. Белорусский президент Александр Лукашенко объявил, что страна больше не будет помогать западным государствам контролировать незаконную миграцию на границе с Белоруссией. В ЕС считают, что наплыв мигрантов организовали белорусские власти, преследуя политические цели. В Минске отрицают обвинения.

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