Польша направит дополнительные войска к восточной границе
Польша «усилит присутствие армии» в восточных регионах, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает PAP.
Речь идет о Подляском, Люблинском, Варминско-Мазурском и Подкарпатском воеводствах. Они граничат с Белоруссией, Литвой, Украиной и Калининградской областью России.
Армия планирует, среди прочего, заняться строительством новых объектов для «укрепления безопасности, защиты каждого нашего соотечественника и каждого клочка земли», рассказал министр. По его словам, активизируется и организация системы гражданской обороны.
«Я говорю это не для того, чтобы напугать, а чтобы сдержать наших противников», — сказал Косиняк-Камыш.
В последнее время участились попытки незаконно пересечь границу Польши со стороны Белоруссии, ситуация на границе стала темой обсуждения на заседании комитета нацбезопасности, добавил министр.
Об очередной волне незаконной миграции с территории Белоруссии сообщил и Военно-издательский институт (WIW) при Минобороны Польши. Там указали, что прошедшей зимой ситуция была спокойной, но все признаки свидетельствуют о скором росте потока, поскольку с марта число желающих попасть в Польшу растет.
Сейчас попытки осуществляют до 130 человек ежедневно, а всего с начала миграционного кризиса польские пограничники выявили свыше 80 тыс. попыток незаконно пересечь границу с белорусской территории.
Миграционный кризис разразился на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой в августе 2021 года после запрета государственной авиакомпании Belavia летать в ЕС. Белорусский президент Александр Лукашенко объявил, что страна больше не будет помогать западным государствам контролировать незаконную миграцию на границе с Белоруссией. В ЕС считают, что наплыв мигрантов организовали белорусские власти, преследуя политические цели. В Минске отрицают обвинения.
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