Польша приступила к усилению армии и сил ПВО на границе с Белоруссией

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Польша начала операцию по укреплению войск на границе с Белоруссией под названием «Безопасное Подлясье». Об этом сообщило польское Минобороны.

На приграничном польском полигоне выступил глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, ответственность за операцию возьмет на себя 18-я механизированная дивизия.

«Гибридная война достигла наивысшего уровня против польского государства. Пограничные нападения, диверсии. <...> Нападки на польское государство происходят во всех сферах и пространствах», — отметил глава оборонного ведомства. Он добавил, что пограничные войска защищают польскую независимость и государственные интересы.

Параллельно с «Безопасным Подлясьем» военное руководство Польши запустило еще одну операцию — «Восточная заря». Ее цель — усилить системы ПВО в ответ на проведение Россией военной операции на Украине, поскольку боевые действия увеличили риск нарушения воздушного пространства Польши.

Миграционный кризис разразился на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой в августе 2021 года после запрета государственной авиакомпании Belavia летать в ЕС. Белорусский президент Александр Лукашенко объявил, что страна больше не будет помогать западным государствам контролировать незаконную миграцию на границе с Белоруссией. В ЕС считают, что наплыв мигрантов организовали белорусские власти, преследуя политические цели. В Минске отрицают обвинения.

О том, что власти Польши планируют усилить присутствие армии в восточных регионах, Косиняк-Камыш сообщил в марте 2024 года. Речь шла о Подляском, Люблинском, Варминско-Мазурском и Подкарпатском воеводствах, они граничат с Белоруссией, Литвой, Украиной и Калининградской областью России.

28 мая около 50 мигрантов пытались незаконно перейти границу, они нападали на польских солдат, кидали в них камни и палки. В ходе столкновения один из мигрантов ранил ножом польского военного. Раненый скончался в больнице 6 июня.