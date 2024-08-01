 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Польша приступила к усилению армии и сил ПВО на границе с Белоруссией

Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Польша начала операцию по укреплению войск на границе с Белоруссией под названием «Безопасное Подлясье». Об этом сообщило польское Минобороны.

На приграничном польском полигоне выступил глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, ответственность за операцию возьмет на себя 18-я механизированная дивизия.

«Гибридная война достигла наивысшего уровня против польского государства. Пограничные нападения, диверсии. <...> Нападки на польское государство происходят во всех сферах и пространствах», — отметил глава оборонного ведомства. Он добавил, что пограничные войска защищают польскую независимость и государственные интересы.

Параллельно с «Безопасным Подлясьем» военное руководство Польши запустило еще одну операцию — «Восточная заря». Ее цель — усилить системы ПВО в ответ на проведение Россией военной операции на Украине, поскольку боевые действия увеличили риск нарушения воздушного пространства Польши.

Польша отказалась сбивать российские ракеты на Украине без согласия НАТО
Политика
Фото:Omar Marques / Getty Images

Миграционный кризис разразился на границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой в августе 2021 года после запрета государственной авиакомпании Belavia летать в ЕС. Белорусский президент Александр Лукашенко объявил, что страна больше не будет помогать западным государствам контролировать незаконную миграцию на границе с Белоруссией. В ЕС считают, что наплыв мигрантов организовали белорусские власти, преследуя политические цели. В Минске отрицают обвинения.

О том, что власти Польши планируют усилить присутствие армии в восточных регионах, Косиняк-Камыш сообщил в марте 2024 года. Речь шла о Подляском, Люблинском, Варминско-Мазурском и Подкарпатском воеводствах, они граничат с Белоруссией, Литвой, Украиной и Калининградской областью России.

28 мая около 50 мигрантов пытались незаконно перейти границу, они нападали на польских солдат, кидали в них камни и палки. В ходе столкновения один из мигрантов ранил ножом польского военного. Раненый скончался в больнице 6 июня.

Кадыров пообещал убить любого, кто скажет его дочери снять хиджаб

Telegraph узнал, что Украина уже применила F-16 в качестве ПВО

В Нижнем Тагиле произошел взрыв газа в жилом доме. Главное

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации командующего военным крылом ХАМАС

Власти продлили IT-ипотеку и изменили ее условия

Матвиенко назвала условие исчезновения МОК с карты мира

Что изменится в сфере финансов для россиян с августа 2024 года

Назван топ-10 застройщиков России по объемам строительства жилья

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Польша Белоруссия ПВО войсковая группировка
Материалы по теме
Польша заявила об отвергнутой Венгрией идее провести Совет ЕС на Украине
Политика
В Польше спрогнозировали новую волну украинских беженцев осенью и зимой
Политика
В Белоруссии заявили о сложной ситуации на западных границах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 93,51 (+0,22) Инвестиции, 31 июл, 17:30 Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 86,11 (-0,22) Инвестиции, 31 июл, 17:30
В аквапарке во Владивостоке обрушился потолокОбщество, 16:45
В МИД ФРГ ответили на сообщение о выдаче КрасиковаПолитика, 16:45
Россия и страны Запада начали обмен заключенными в Турции⁠Политика, 16:42
Матвиенко ответила на предложения о введении сиесты в РоссииОбщество, 16:32
«Русь сидящую» признали нежелательной в РоссииПолитика, 16:32
«РИА Новости» назвало число людей под завалами после взрыва в ТагилеОбщество, 16:27
В Москве и области резко вырос спрос на покупку новостроек в рассрочкуНедвижимость, 16:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Власти Москвы допустили введение платной зарядки электромобилейБизнес, 16:23
Когнитивный диссонанс: что это и как с ним справитьсяСтиль, 16:21
Форвард сборной России Федор Чалов подписал контракт с греческим клубомСпорт, 16:19
Сдача жилья в аренду в мегаполисах стала втрое ниже доходов от депозитовНедвижимость, 16:17
CNN узнал, что Блинкен попросил Иран не отвечать на убийство ХанииПолитика, 16:13
Глава Shell заявил, что энергетический кризис в Европе закончилсяБизнес, 16:08
Акции девелопера «АПРИ» взлетели на 21% на третий день торгов после IPOИнвестиции, 15:56