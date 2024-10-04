Левые внесли проект вотума недоверия премьеру Франции Барнье

Мишель Барнье (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Альянс левых партий «Новый народный фронт» внес на рассмотрение нижней палаты парламента проект вотума недоверия новому премьер-министру Франции Мишелю Барнье, сообщает телеканал BFMTV.

«Существование этого правительства в таком составе и с такими направлениями деятельности является отрицанием результатов последних парламентских выборов в законодательные органы», — говорится в тексте документа, который подписали 192 депутата «Нового народного фронта».

Депутаты, подписавшие документ, считают, что главой правительства следовало избрать их кандидата. Левые выдвигали 37-летнюю Люси Касте, которая работает в мэрии Парижа и обещала добиться отмены пенсионной реформы.

Вотум недоверия будет обсуждаться во вторник, 8 октября.

Правительство Франции по итогам парламентских выборов в июле не удавалось сформировать почти два месяца, поскольку ни одна из сил не получила большинства. По итогам второго тура победу на выборах одержала коалиция «Новый народный фронт», получившая 184 из 577 мест. Центристская коалиция союзников президента Эмманюэля Макрона «Вместе!» заняла второе место, получив 166 мандатов.

На следующий день после выборов премьер-министр Габриэль Атталь подал прошение об отставке. При этом Макрон отказался назначить на его должность кандидата от левых Люси Касте.

В итоге премьером Франции назначили Мишеля Барнье, который представляет партию «Республиканцы». Ее коалиция по итогам июльских парламентских выборов получила 63 места в национальном собрании Франции (нижней палате парламента).