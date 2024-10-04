Белоусов поздравил участвовавших во взятии Угледара военных
Министр обороны Андрей Белоусов поздравил воинские части, участвовавшие во взятии Угледара, сообщает пресс-служба ведомства.
Поздравительные телеграммы получили командиры и личный состав:
- пятой отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной бригады;
- 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской Краснознаменной бригады имени Е.А. Щаденко;
- 40-й отдельной гвардейской дважды Краснознаменной Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты;
- 36-й отдельной гвардейской мотострелковой Лозовской Краснознаменной бригады;
- 430-го мотострелкового полка.
По данным Минобороны, более 3,3 тыс. военнослужащих из этих бригад и полков за выполнение боевых задач были награждены государственными наградами.
3 октября Минобороны России отчиталось о взятии Угледара, который расположен в 60 км к юго-западу от Донецка на стыке ДНР и Запорожской области. В боях за город участвовали подразделения группировки войск «Восток».
В ВСУ объяснили, что украинские военные были вынуждены отступить из Угледара на фоне непрекращающегося давления со стороны российских войск и фланговых ударов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потеря Угледара произошла из-за нехватки оружия у ВСУ. Он также добавил, что нужно беречь жизнь украинских военных, потому что они «важнее любых застроек».
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