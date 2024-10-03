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Экономика ,  
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Госдолг США за два дня вырос почти на $350 млрд

Фото: ungvar / Shutterstock
Фото: ungvar / Shutterstock

Государственный долг США с наступлением нового финансового года вырос на $347,6 млрд, следует из данных на сайте американского Минфина.

Финансовый год федерального правительства в США длится с 1 октября по 30 сентября. Так, задолженность в понедельник выросла на $143,3 млрд, а 1 октября — на $204,3 млрд. Суммарный объем задолженности США составил $35,67 трлн.

Госдолг США — это объем задолженности федерального правительства перед кредиторами: ими могут выступать как частные лица, так и государства или крупные фонды. Вашингтон берет средства в долг, чтобы покрыть дефицит бюджета, который фиксируется уже более 20 лет.

Госдолг США достиг рекордной отметки $35 трлн
Политика
Фото:Mark Wilson / Getty Images

Отметки в $35 трлн госдолг США достиг в конце июля 2024 года.

В январе госдолг вырос до $34 трлн. Тогда министр финансов Джанет Йеллен назвала эту цифру «пугающей». Она сказала, что долг «вполне управляем», однако в будущем «надо принять меры, чтобы убедиться в снижении дефицита».

В Международном валютном фонде в конце июня отметили, что к 2032 году госдолг США может превысить 140% ВВП.

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