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Политика ,  
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Госдолг США достиг рекордной отметки $35 трлн

Фото: Mark Wilson / Getty Images
Фото: Mark Wilson / Getty Images

Государственный долг США впервые достиг отметки $35 трлн, следует из обновленных данных американского Минфина.

29 июля ведомство обновило диаграмму, которая показывает динамику госдолга США. Согласно этому графику линия роста внешнего долга достигла рекордной отметки $35 трлн.

Госдолг США — это объем задолженности федерального правительства перед кредиторами: ими могут выступать как частные лица, например граждане или иностранные инвесторы, так и государства или крупные фонды. Вашингтон берет средства в долг, чтобы покрыть дефицит бюджета, который наблюдается уже более 20 лет.

В январе 2024 года внешний долг страны достиг $34 трлн. Тогда министр финансов Джанет Йеллен назвала эту цифру «пугающей». Глава ведомства отметила, что, несмотря на это, долг «вполне управляем», однако в будущем «надо принять меры, чтобы убедиться в снижении дефицита».

В конце июня в Международном валютном фонде заявили, что госдолг США угрожает мировой экономике. Там отметили, что к 2032 году он может превысить 140% ВВП.

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Госдолг США Минфин США рекорд рост
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