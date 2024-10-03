Как выглядел удар одной из самых мощных российских бомб по ВСУ
Российские военные ударили по складу боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Разлив в Донецкой народной республике. Склад был уничтожен, сообщили в военном ведомстве. На кадрах виден момент взрыва и поднимающийся после этого столб дыма и пыли.
Удар нанесли при помощи ФАБ-3000. Числовое обозначение — это вес бомбы в килограммах. Это один из самых мощных боеприпасов, который используют российские ВКС при ударах.
Это не первый удар ФАБ-3000, который наносят российские ВКС — в августе такой бомбой нанес удар Су-34 по военным и технике ВСУ в пункте временной дислокации в одном из районов Сумской области. А в июне удар нанесли по пункту временной дислокации ВСУ в селе Липцы в Харьковской области.
Фугасная трехтонная авиабомба ФАБ-3000 способна накрыть взрывом площадь 11 футбольных полей, сообщали в «Ростехе».
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