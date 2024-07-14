 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Истребитель Су-34 ударил трехтонной бомбой по пункту дислокации ВСУ

Минобороны сообщило об ударе авиабомбой ФАБ-3000 по пункту дислокации ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

Истребитель Су-34 ударил трехтонной бомбой по пункту дислокации ВСУ
Video

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударил авиабомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, удар был нанесен в зоне ответственности группировки войск «Север».

«После успешного выполнения полетного задания экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета. По результатам объективного контроля цель поражена», — говорится в сообщении.

На Украине удар российской авиабомбы сравнили с землетрясением
Политика
Фото:Анастасия Власова / Getty Images

Фугасная авиационная бомба (ФАБ) — разработка советских конструкторов. КАБ (корректируемая авиабомба) отличается от ФАБ наличием в конструкции систем управления и наведения, позволяющих значительно повысить точность бомбометания. Основные цели таких бомб — военно-промышленные объекты, укрепленные сооружения и боевая техника.

Российские военные применяют в военной операции на Украине в основном ФАБ и КАБ массой 500 и 1000 кг. В июне 2024 года ТАСС сообщил, что российские силы впервые применили ФАБ-3000, оборудованную универсальным модулем планирования и коррекции. Удар был нанесен по пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области. Украинские аналитики в разговоре с Forbes назвали российские планирующие бомбы «чудо-оружием».

Российский ракетный комплекс нанес удар по эшелону ВСУ. Видео

Лукашенко поручил отвести белорусские войска от границы с Украиной

В Индии устроили свадьбу на $600 млн с Клинтон, дочкой Трампа и Бибером. Видео

Зеленский выступит перед европейскими лидерами во дворце Бленхейм. Подробности

Покушение на Трампа. Что известно к этому часу – в Telegram РБК

Новый президент Ирана рассказал о своем отношении к России

Трамп выступил с заявлением после покушения

Кадры с Трампом сразу после стрельбы

Конор Макгрегор сообщил, что сделал ставку на испанцев и спрогнозировал счет

Покушение на Трампа попало на видео

Журналисты подали в суд на OpenAI за использование своих текстов
Теги
Минобороны ВСУ ФАБ-3000 авиабомба Су-34
Материалы по теме
Forbes назвал «чудо-оружием» российские авиабомбы КАБ-500 и КАБ-1000
Политика
ТАСС сообщил о первом применении на военной операции трехтонной авиабомбы
Политика
Зеленский заявил о неэффективности Patriot против российских авиабомб
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08) Инвестиции, 12 июл, 17:49 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25) Инвестиции, 12 июл, 17:49
В ожидании финала. Что происходит в последний день Евро Спорт, 21:45
Украинский полицейский оставил без света два поселка в Черкасской области Общество, 21:43
Испания — Англия. Онлайн финала чемпионата Европы Спорт, 21:40
Байден призвал к тщательному расследованию покушения на Трампа Политика, 21:22
Медицинский туризм: почему стоит выбрать Южную Корею РБК х Medical Korea, 21:14
Власти сообщили, что погибший на митинге Трампа пытался защитить семью Политика, 21:11
Житель немецкого Лаутлингена расстрелял членов своей семьи Общество, 21:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Сборные Англии и Испании объявили стартовые составы на финал Евро Спорт, 20:54
Фигуристка Трусова назвала дату свадьбы Спорт, 20:45
ООН спрогнозировала двукратное сокращение населения Украины к 2100 году Общество, 20:31
Истребитель Су-34 ударил трехтонной бомбой по пункту дислокации ВСУ Политика, 20:23
Площадь лесного пожара под Новороссийском за день выросла в 17 раз Общество, 20:06
ABC узнал о проверке перед митингом крыши, с которой стреляли в Трампа Политика, 19:52
Джокович признал превосходство Алькараса в финальном матче Уимблдона Спорт, 19:47