Истребитель Су-34 ударил трехтонной бомбой по пункту дислокации ВСУ

Минобороны сообщило об ударе авиабомбой ФАБ-3000 по пункту дислокации ВСУ

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Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударил авиабомбой ФАБ-3000 по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, удар был нанесен в зоне ответственности группировки войск «Север».

«После успешного выполнения полетного задания экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета. По результатам объективного контроля цель поражена», — говорится в сообщении.

Фугасная авиационная бомба (ФАБ) — разработка советских конструкторов. КАБ (корректируемая авиабомба) отличается от ФАБ наличием в конструкции систем управления и наведения, позволяющих значительно повысить точность бомбометания. Основные цели таких бомб — военно-промышленные объекты, укрепленные сооружения и боевая техника.

Российские военные применяют в военной операции на Украине в основном ФАБ и КАБ массой 500 и 1000 кг. В июне 2024 года ТАСС сообщил, что российские силы впервые применили ФАБ-3000, оборудованную универсальным модулем планирования и коррекции. Удар был нанесен по пункту временной дислокации ВСУ в Харьковской области. Украинские аналитики в разговоре с Forbes назвали российские планирующие бомбы «чудо-оружием».