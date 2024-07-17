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Военная операция на Украине ,  
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«Ростех» сообщил, что площадь взрыва ФАБ-3000 равна 11 футбольным полям

Сюжет
Военная операция на Украине

Фугасная трехтонная авиабомба ФАБ-3000 способна накрыть взрывом площадь в 11 футбольных полей, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех», передает «РИА Новости».

По данным «Ростеха», при взрыве ударная волна одной такой бомбы позволяет уничтожить взводный опорный пункт ВСУ с земляными укреплениями открытого типа.

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15 июля в «Ростехе» заявили, что ФАБ-3000 используются в зоне военной операции. Накануне Минобороны отчитывалось о первом применении ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) в зоне боевых действий. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ударил авиабомбой по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины. По данным военного ведомства, цель была успешно поражена.

В «Ростехе» добавили, что сейчас ведутся работы по усовершенствованному варианту модулей, который позволит значительно увеличить дальность применения боеприпасов.

Фугасная авиационная бомба (ФАБ) — разработка советских конструкторов. КАБ (корректируемая авиабомба) отличается от ФАБ наличием в конструкции систем управления и наведения, позволяющих значительно повысить точность бомбометания. Основные цели таких бомб — военно-промышленные объекты, укрепленные сооружения и боевая техника.

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ФАБ-3000 Ростех авиабомба Минобороны
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