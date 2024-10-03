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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе ФАБ-3000 по складам ВСУ в ДНР

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Военная операция на Украине

Минобороны сообщило об ударе ФАБ-3000 по складам ВСУ в ДНР
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Российские военные нанесли удар по складу боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Разлив ДНР, сообщает пресс-служба Минобороны. Удар был нанесен авиационной бомбой ФАБ-3000.

Фугасные авиационные бомбы (ФАБ) применяются российскими военными в зоне боевых действий на Украине. Минобороны России регулярно отчитывалось о применении бомб массой 500 кг — ФАБ-500. В частности, в конце августа такой бомбой военные ударили по пункту временной дислокации и бронетехнике ВСУ в Курской области.

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В июне 2024 года российские силы впервые применили ФАБ-3000 — бомбу весом более 3 т, оборудованную универсальным модулем планирования и коррекции, писал ТАСС. Украинские аналитики в разговоре с Forbes назвали российские планирующие бомбы «чудо-оружием».

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