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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ночью ударил по пункту временной дислокации и бронетехнике ВСУ в Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны, передает «РИА Новости».

В министерстве уточнили, что удар был нанесен бомбой ФАБ-500.

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Фото:Google Maps

Боевые действия в Курской области продолжаются с утра 6 августа. Тогда украинские военные прорвались на территорию региона. К 12 августа ВСУ взяли под контроль 28 населенных пунктов региона, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Украина называла целью операции в регионе усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин счел действия Киева «масштабной провокацией» и заявил о бесперспективности переговоров с людьми, «которые без разбора наносят удары по мирным людям».

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Теги
Курская область Минобороны Су-34 ФАБ-500 ВСУ
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