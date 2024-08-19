Минобороны сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Курской области

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ночью ударил по пункту временной дислокации и бронетехнике ВСУ в Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны, передает «РИА Новости».

В министерстве уточнили, что удар был нанесен бомбой ФАБ-500.

Боевые действия в Курской области продолжаются с утра 6 августа. Тогда украинские военные прорвались на территорию региона. К 12 августа ВСУ взяли под контроль 28 населенных пунктов региона, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Украина называла целью операции в регионе усиление позиций на переговорах. Президент России Владимир Путин счел действия Киева «масштабной провокацией» и заявил о бесперспективности переговоров с людьми, «которые без разбора наносят удары по мирным людям».