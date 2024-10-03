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Операция Израиля в Ливане ,  
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Sky News Arabia узнал о гибели зятя Насраллы при ударе Израиля по Дамаску

Sky News Arabia: зять лидера «Хезболлы» погиб при ударе Израиля по Дамаску
Сюжет
Операция Израиля в Ливане
Хасан&nbsp;Насралла
Хасан Насралла (Фото: Salah Malkawi / Getty Images)

Хасан Джаафар Кусейр, зять погибшего лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы, был убит в результате израильского удара по Дамаску, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в Сирии.

По данным собеседников телеканала, при ударе израильских военных по зданию в районе Меззе в Дамаске погибли три человека, среди которых — Хасан Кусейр и еще один ливанец.

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В ночь на 1 октября в окрестностях Дамаска прогремели взрывы. Агентство SANA со ссылкой на сирийскую армию сообщило, что обстрел вела израильская армия. Вечером 2 октября израильская армия нанесла удар по жилому дому в районе Меззе в Дамаске. В итоге три человека погибли и еще трое были ранены, пишет SANA.

Лидер «Хезболлы» погиб при авиаударе по подземному центральному штабу группировки в Бейруте вечером 27 сентября. Источник Reuters заявил, что Насралла предположительно умер от травмы, полученной из-за воздействия взрывной волны, так как на его теле не было найдено ран. Группировка после гибели своего руководителя заверила, что «продолжит джихад перед лицом врага в поддержку сектора Газа и Палестины, а также в защиту Ливана».

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