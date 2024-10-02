При израильском ударе по Дамаску погибли три человека
Три человека погибли и еще трое были ранены в результате израильского удара по центральному району Дамаска, сообщает агентство SANA со ссылкой на сирийских военных.
По словам источника агентства, Израиль начал воздушную атаку на жилой дом в районе Меззе в Дамаске 2 октября в 17:25 (совпадает с мск).
«Трое мирных жителей погибли мученической смертью, еще трое получили ранения, а также был нанесен материальный ущерб частной собственности», — сказал источник.
Накануне Минобороны Сирии сообщило, что израильская армия наносит удары по нескольким точкам в Дамаске с помощью военных самолетов и беспилотников. По данным военного ведомства, воздушная атака началась рано утром 1 октября со стороны Голанских высот.
1 октября SyriaTV и агентство SANA также сообщали, что в окрестностях Дамаска прогремели несколько взрывов, они были слышны в районах вблизи пригорода и деревень рядом с Дамаском.
Ранее, 28 сентября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала об ударах по местам производства оружия и контрабандным путям на границе Сирии и Ливана. По сообщению ЦАХАЛ, с востока в Ливан доставлялись в том числе высокоточные управляемые ракеты, которые использовались для атак на Израиль.
В тот же день ЦАХАЛ заявила о ликвидации на юге Сирии местного лидера ХАМАС Ахмеда Мухаммеда Фахда.
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