При израильском ударе по Дамаску погибли три человека

Фото: Firas Makdesi / Reuters

Три человека погибли и еще трое были ранены в результате израильского удара по центральному району Дамаска, сообщает агентство SANA со ссылкой на сирийских военных.

По словам источника агентства, Израиль начал воздушную атаку на жилой дом в районе Меззе в Дамаске 2 октября в 17:25 (совпадает с мск).

«Трое мирных жителей погибли мученической смертью, еще трое получили ранения, а также был нанесен материальный ущерб частной собственности», — сказал источник.

Накануне Минобороны Сирии сообщило, что израильская армия наносит удары по нескольким точкам в Дамаске с помощью военных самолетов и беспилотников. По данным военного ведомства, воздушная атака началась рано утром 1 октября со стороны Голанских высот.

1 октября SyriaTV и агентство SANA также сообщали, что в окрестностях Дамаска прогремели несколько взрывов, они были слышны в районах вблизи пригорода и деревень рядом с Дамаском.

Ранее, 28 сентября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала об ударах по местам производства оружия и контрабандным путям на границе Сирии и Ливана. По сообщению ЦАХАЛ, с востока в Ливан доставлялись в том числе высокоточные управляемые ракеты, которые использовались для атак на Израиль.

В тот же день ЦАХАЛ заявила о ликвидации на юге Сирии местного лидера ХАМАС Ахмеда Мухаммеда Фахда.