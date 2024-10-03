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Политика ,  
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Маск поддержал идею Орбана по борьбе с нелегальными мигрантами

Маск поддержал идею Орбана привезти нелегальных мигрантов на площадь в Брюссель

Американский бизнесмен Илон Маск поддержал идею премьер-министра Венгрии Виктора Орбана отправить нелегальных мигрантов в Брюссель.

2 октября Орбан написал в X, что если Брюссель продолжит настаивать на своем решении «наказать» Венгрию за защиту границ ЕС, то «он может получить то, что хочет». «Мы перевезем нелегальных мигрантов, которые ломятся в двери Венгрии, на главную площадь Брюсселя», — добавил глава венгерского правительства.

«Хорошая идея», — прокомментировал его пост Маск.

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После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза.

Летом 2024 года суд Евросоюза оштрафовал Венгрию на €200 млн. Ей были предъявлены обвинения в игнорировании европейских правовых стандартов: ограничении доступа мигрантов к процедуре международной защиты, незаконном задержании просителей международной защиты в транзитных зонах и несоблюдении их права оставаться на территории Венгрии до выяснения их правового статуса.

В ответ Венгрия заявила, что если ЕС продолжит навязывать правила, которые «не позволяют задерживать мигрантов на границе», то Будапешт предложит каждому мигранту «билеты в один конец до Брюсселя». В Евросоюзе назвали такие угрозы неприемлемыми.

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Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Виктор Орбан фото

Виктор Орбан

политик
31 мая 1963 года
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