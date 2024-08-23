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Политика ,  
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Венгрия из-за спора с ЕС пообещала мигрантам билеты до Брюсселя

В июне суд ЕС оштрафовал Венгрию из-за ее политики в отношении мигрантов, Будапешт встретил это решение неодобрительно. Теперь власти страны угрожают, что будут отправлять мигрантов в Брюссель с «билетом в один конец»
Прибывающие в Европу мигранты
Прибывающие в Европу мигранты (Фото: Juan Medina / Reuters)

Венгрия на фоне спора с ЕС относительно миграционной политики пригрозила, что будет отправлять прибывающих на свою границу иностранцев в Брюссель, передает Bloomberg.

В июне суд Евросоюза в Люксембурге оштрафовал Венгрию на €200 млн за нарушение общеевропейских правил по приему мигрантов и обязал Будапешт ежедневно выплачивать €1 млн до устранения нарушений. Суд обвинил страну в игнорировании европейских правовых стандартов: ограничении доступа мигрантов к процедуре международной защиты, незаконном задержании просителей международной защиты в транзитных зонах и не соблюдении их права оставаться на территории Венгрии до выяснения их правового статуса.

«Мы должны добиться соглашения как можно скорее, потому что мы не хотели бы платить большие суммы ежедневно. Но если Брюссель хочет принять мигрантов, мы можем помочь», — сказал глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш. По его словам, Будапешт может предоставить мигрантам «билеты в один конец до Брюсселя».

Критиковал решение суда и премьер Венгрии Виктор Орбан. «Похоже, что нелегальные мигранты для брюссельских бюрократов важнее, чем собственные европейские граждане», — отмечал он.

В Европарламенте предложили исключить Венгрию из Шенгенской зоны
Политика
Фото:Christopher Furlong / Getty Images

В последние месяцы у Венгрии и ЕС возникают разногласия по многим вопросам от визовой политики до энергетики, конфликта на Украине и санкций против России. В июле негативную реакцию со стороны Брюсселя вызвало решение страны расширить список стран, чьи граждане могут получить рабочие визы по ускоренной процедуре без проверок безопасности, включив туда Россию и Белоруссию.

В Еврокомиссии после этого напомнили, что «Россия — это угроза безопасности ЕС, поэтому союз и его члены должны принимать все меры, чтобы обеспечить безопасность Евросоюза и шенгенского пространства». Члены Европарламента выдвинули некоторые идеи в ответ на действия Будапешта: например, пересмотреть членство Венгрии в Шенгенской зоне или отказаться от признания венгерских виз другими странами ЕС.

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Венгрия мигранты Евросоюз ЕС
Виктор Орбан фото

Виктор Орбан

политик
31 мая 1963 года
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