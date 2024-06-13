Суд ЕС оштрафовал Венгрию на €200 млн за ущемление мигрантов

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Суд Евросоюза в Люксембурге оштрафовал Венгрию на €200 млн за нарушение общеевропейских правил по приему мигрантов, говорится в пресс-релизе ведомства. Кроме того, суд обязал Венгрию ежедневно выплачивать €1 млн до устранения нарушений.

«Речь идет о беспрецедентном и очень серьезном нарушении европейского права», — указано в документе.

Суд обвинил Венгрию в игнорировании европейских правовых стандартов. Согласно документу Венгрия ограничивает права доступа мигрантов к процедуре международной защиты, незаконно задерживает просителей международной защиты в транзитных зонах и не соблюдает их право оставаться на территории Венгрии до выяснения их правового статуса.

«Такое поведение представляет собой серьезную угрозу единству права ЕС», — говорится в сообщении.

Премьер Венгрии Виктор Орбан резко высказался об этом решении. «Решение суда ЕС <...> возмутительно и неприемлемо. Похоже, что нелегальные мигранты для брюссельских бюрократов важнее, чем собственные европейские граждане», — написал он в соцсети Х.

После миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза.

В 2023 году Орбан заявил журналистам, что Брюссель юридически «изнасиловал» Венгрию и Польшу, навязав им миграционный пакт. Он пообещал, что Венгрия будет придерживаться бескомпромиссной позиции в отношении нелегальной миграции и не поддержит план ЕС по расселению мигрантов в странах союза.