Орбан обвинил ЕС в «изнасиловании» Венгрии миграционным соглашением

Венгрия занимает бескомпромиссную позицию в отношении нелегальной миграции и не поддержит план ЕС по расселению мигрантов в странах союза, подчеркнул Виктор Орбан

Виктор Орбан (Фото: Juan Medina / Reuters)

Брюссель юридически «изнасиловал» Венгрию и Польшу, навязав им миграционный пакт, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан журналистам. Видеозапись с этой репликой он разместил в X (бывший Twitter).

«Нет шанса на компромисс или соглашение по миграции. Это невозможно политически. Не [только] сегодня, а в общем, в следующие годы. Потому что юридически, как бы так сказать, нас изнасиловали. А если нас изнасиловали, то есть заставляют принимать что-то, что нам не нравится, откуда взяться компромиссу или соглашению?» — сказал Орбан.

Он подчеркнул, что Венгрия будет придерживаться бескомпромиссной позиции в отношении нелегальной миграции и не поддержит план ЕС по расселению мигрантов в странах союза.

«Компромисса по миграции не будет. Ни сегодня, ни в ближайшие годы. Мы будем защищать наши границы как от мигрантов, так и от брюссельских бюрократов», — написал Орбан.

Ранее, 5 октября, замминистра внутренних дел Польши Мачей Вонсик заявил, что нелегальные мигранты обманывают «глупую, политкорректную Европу», чтобы бежать в Германию.

По его словам, за 2023 год более тысячи человек таким образом «обманули европейскую систему международной защиты», и власти Германии «наконец-то начинают замечать проблему», которую сами и создали. В результате рано или поздно Берлин вернет этих людей в Польшу, и Варшаве придется с ними разбираться, заключил Вонсик.

Польское радио 4 октября сообщило, что в Брюсселе на встрече послов стран — членов ЕС был принят новый пакт о миграции и предоставлении убежища. Польша и Венгрия высказались против, Словакия, Чехия и Австрия воздержались от голосования.

Соглашение предусматривает расселение беженцев и мигрантов в европейских странах на основе установленных квот, а в случае отказа — выплату в общий фонд средств на их содержание.

«Миграционный пакт — неправильное решение, спасающее политическую шкуру Олафа Шольца, который хочет сказать немцам, что иммигрантов будут принимать не только они, но и другие страны», — заявил депутат Европарламента от Польши Богдан Ржонца.