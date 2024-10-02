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Удар Ирана по Израилю ,  
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США сочли непродуктивным решение объявить Гутерриша персоной нон грата

Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Мэттью Миллер
Мэттью Миллер (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

США считают «непродуктивным» решение Израиля объявить генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Трансляция велась на YouTube-канале Госдепа.

«Мы не думаем, что это [решение] продуктивно, потому что ООН выполняет невероятно важную работу в Газе. Она выполняет невероятно важную работу в регионе», — сказал Миллер.

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Антониу Гутерриш

Израиль объявил Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну 2 октября, на следующий день после массированного ракетного удара Ирана. Генсек ООН осудил «расширение ближневосточного конфликта с эскалацией за эскалацией» и призвал прекратить огонь. При этом он не упомянул в своей речи ни Израиль, ни Иран.

«Тот, кто не может однозначно осудить гнусное нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, недостоин ступать на землю Израиля», — заявил министр иностранных дел Исраэль Кац.

В Кремле усмотрели в этом решении то, что Израиль не видит роли ООН в урегулировании конфликта.

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Антониу Гутерриш

генеральный секретарь ООН
30 апреля 1949 года
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