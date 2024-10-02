США сочли непродуктивным решение объявить Гутерриша персоной нон грата
США считают «непродуктивным» решение Израиля объявить генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер. Трансляция велась на YouTube-канале Госдепа.
«Мы не думаем, что это [решение] продуктивно, потому что ООН выполняет невероятно важную работу в Газе. Она выполняет невероятно важную работу в регионе», — сказал Миллер.
Израиль объявил Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну 2 октября, на следующий день после массированного ракетного удара Ирана. Генсек ООН осудил «расширение ближневосточного конфликта с эскалацией за эскалацией» и призвал прекратить огонь. При этом он не упомянул в своей речи ни Израиль, ни Иран.
«Тот, кто не может однозначно осудить гнусное нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, недостоин ступать на землю Израиля», — заявил министр иностранных дел Исраэль Кац.
В Кремле усмотрели в этом решении то, что Израиль не видит роли ООН в урегулировании конфликта.
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