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Удар Ирана по Израилю ,  
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Генсек ООН осудил «эскалацию за эскалацией» на Ближнем Востоке

Генсек ООН после атаки Ирана на Израиль призвал положить конец конфликту
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш (Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил ракетную атаку Ирана на Израиль и призвал завершить конфликт. Об этом он написал в соцсети X.

«Я осуждаю расширение ближневосточного конфликта с эскалацией за эскалацией. Этому необходимо положить конец. Нам абсолютно необходимо прекращение огня», — заявил Гутерриш.

Иран заявил, что использовал при ударе по Израилю гиперзвуковые ракеты
Политика
Фото:Ammar Awad / Reuters

Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. По разным данным, Тегеран запустил в сторону Израиля от 100 до 500 ракет. Источник агентства FARS сообщил, что до целей долетели около 80% ракет.

Постоянное представительство Ирана в ООН заявило, что Тегеран должным образом ответил на атаки Израиля. В том числе это был ответ на убийство лидера ливанской «Хезболлы» Насраллы Хасана и бригадного генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана.

МИД Израиля назвал случившееся беспрецедентной атакой на мирное население. ЦАХАЛ пообещала, что эта атака «будет иметь последствия».

Президент США Джо Байден приказал американским военным оказать помощь Израилю в отражении атаки.

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Антониу Гутерриш ООН Иран Израиль Ближний Восток
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