Захарова оценила объявление генсека ООН персоной нон грата в Израиле
Объявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата — суверенное право Израиля, однако делу мира оно не поможет. Такое мнение в разговоре с RTVI высказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Если кто и виноват в сложившейся ситуации и неспособности ООН возвысить голос, это Вашингтон, который заблокировал не один проект резолюции Совбеза ООН и в очередной раз сорвал дипломатические усилия своими топорными действиями», — добавила она.
Ранее МИД Израиля объявил Гутерриша персоной нон грата, отметив, что тот «не заслуживает» права «ступить на израильскую землю», поскольку отказался осудить ракетную атаку Ирана накануне и нападение ХАМАС в октябре 2023 года. Глава ведомства Исраэль Кац обвинил генсека ООН в поддержке ХАМАС, «Хезболлы», йеменских хуситов, а также Ирана.
Вечером 1 октября Иран нанес массированный удар по Израилю, количество ракет исчислялось сотнями. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что часть из них сбили, но «были и попадания».
По предварительным данным, жертвой удара стал один человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ракетный удар «большой ошибкой» и пообещал, что Тегеран «заплатит за это».
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МИД Израиля объявил генсека ООН персоной нон грата
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