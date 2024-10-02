Захарова оценила объявление генсека ООН персоной нон грата в Израиле

Захарова: запрет генсеку ООН на въезд в Израиль не поможет делу мира

Антониу Гутерриш (Фото: Michael M. Santiago / Getty Images)

Объявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата — суверенное право Израиля, однако делу мира оно не поможет. Такое мнение в разговоре с RTVI высказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Если кто и виноват в сложившейся ситуации и неспособности ООН возвысить голос, это Вашингтон, который заблокировал не один проект резолюции Совбеза ООН и в очередной раз сорвал дипломатические усилия своими топорными действиями», — добавила она.

Ранее МИД Израиля объявил Гутерриша персоной нон грата, отметив, что тот «не заслуживает» права «ступить на израильскую землю», поскольку отказался осудить ракетную атаку Ирана накануне и нападение ХАМАС в октябре 2023 года. Глава ведомства Исраэль Кац обвинил генсека ООН в поддержке ХАМАС, «Хезболлы», йеменских хуситов, а также Ирана.

Вечером 1 октября Иран нанес массированный удар по Израилю, количество ракет исчислялось сотнями. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что часть из них сбили, но «были и попадания».

По предварительным данным, жертвой удара стал один человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ракетный удар «большой ошибкой» и пообещал, что Тегеран «заплатит за это».