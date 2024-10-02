Кремль оценил решение Израиля запретить въезд в страну генсеку ООН

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Объявление генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша персоной нон грата говорит о том, что Израиль не считает возможным участие этой международной организации в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Так прокомментировал решение израильских властей пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По сути мы видим точку зрения Израиля, которая говорит о том, что Израиль не допускает какой-либо роли ООН. Действительно, ситуация крайне напряженная в регионе, мы призываем всех к сдержанности», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее 2 октября глава МИДа еврейского государства Исраэль Кац объявил Гутерриша персоной нон грата в Израиле, запретив ему въезд в страну. Гутерриш, комментируя иранский удар по Израилю, написал в соцсети Х, что осуждает расширение конфликта на Ближнем Востоке, который ведет к «эскалации за эскалацией», и призвал прекратить огонь. При этом в его сообщении не упоминались ни Израиль, ни Иран.

Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал атаку ответом на убийство лидера ливанской «Хезболлы» Насраллы Хасана и бригадного генерала КСИР Аббаса Нилфорушана, которые погибли при атаке на штаб группировки 27 сентября.

Посол Израиля в России Симона Гальперин в интервью телеканалу РБК назвала масштаб атаки беспрецедентным: «В этот раз было больше баллистических ракет. Мы видим, что они постарались, чтобы нас ударить сильно. Это им не удалось».