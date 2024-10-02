Axios узнал, что штаб-квартира «Моссада» не пострадала при ударе Ирана
Штаб-квартира израильской разведки «Моссад» не пострадала в результате массированной ракетной атаки Ирана, совершенной накануне, сообщает Axios со ссылкой на источник в Минобороны Израиля.
По словам собеседника портала, на здание были нацелены десятки ракет, однако ни одна из них не достигла штаб-квартиры. Ранее CNN со ссылкой на собственный анализ видеозаписи атаки сообщил, что только две ракеты упали рядом со зданием «Моссада».
Вечером 1 октября Иран выпустил в сторону Израиля около 500 ракет. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что часть из них сбили, но «были и попадания». По предварительным данным, жертвой удара стал один человек. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал ракетный удар «большой ошибкой» и пообещал, что Тегеран «заплатит за это».
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