«Страна» узнала о прекращении упоминаний Угледара в сводках генштаба ВСУ
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) перестал упоминать Угледар в своих последних сводках, сообщает издание «Страна.ua».
«Последний раз Угледар упоминался в утренней сводке от 1 октября — там говорилось, что ВСУ отразили атаки на город», — уточнило издание. После этого Генштаб больше ни разу не упомянул Угледар.
Угледар находится примерно в 60 км к юго-западу от Донецка. Город расположен на возвышенности рядом с рекой Кашлагач. Недалеко от него находится место пересечения дорог из Великой Новоселки, Красной Поляны, Волновахи и Докучаевска.
Днем 1 октября глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что российские войска вошли в Угледар, бои идут в самом городе. О том же рассказал председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов, который за день до выступления Филашкина заявил, что бои за контроль над Угледаром перешли в центр города.
Украинский депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко вечером 1 октября сообщил, что российские войска взяли Угледар под контроль. Он отметил, что украинские войска удерживали город больше двух лет, и призвал уволить министра обороны Рустема Умерова.
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