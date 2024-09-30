Рогов сообщил о боях за контроль над Угледаром

Рогов: бои за контроль над Угледаром ведут уже в районе центра города

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Бои за контроль над Угледаром в ДНР ведутся в центре города, сообщил «РИА Новости» председатель комиссии Общественной палаты, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Ожесточенные бои продолжаются, наши штурмовые отряды уже в центральной части», — уточнил Рогов. Он добавил, что у Вооруженных сил Украины, по его данным, есть «небольшой коридор из города, который находится в серой зоне, то есть под нашим перекрестным огнем, через который осуществляется как эвакуация, так и подвоз бронетехники».

Угледар находится примерно в 60 км к юго-западу от Донецка. О взятии этого населенного пункта власти республики сообщили в марте 2022 года. Однако уже в июне Минобороны России заявило, что позиции в Угледаре снова занимают подразделения ВСУ.

24 сентября 2024 года Рогов рассказал, что Вооруженные силы России зашли на окраины Угледара. Тогда ситуацию в городе для 72-й бригады ВСУ политик назвал критической. Он отметил, что украинские военные находятся под угрозой окружения, возможно множество военнопленных. Информацию подтвердил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, добавив, что российские военные взяли в клещи Угледар.