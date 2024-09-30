Пушилин рассказал о сдающихся в плен новобранцах ВСУ в Угледаре

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Новобранцы вооруженных сил Украины (ВСУ), переброшенные в Угледар, сдаются в плен российским военным, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит «РИА Новости».

По словам главы региона, несмотря на «серьезные успехи» российской армии в направлении Угледара, ВСУ продолжают так же серьезно сопротивляться. «Те подкрепления, которые противник еще успел перебросить из неподготовленных, недавно мобилизованных, которых, мы видим, очень много хватают на улицах на оставшейся части Украины, они преимущественно сдаются в плен», — уточнил он.

По словам Пушилина, сложность взятия Угледара под российский контроль заключается в том, что город находится на возвышенности с множеством многоэтажек. ВСУ с 2014 года выстраивали укрепрайоны, уточнил он, как пулеметные гнезда в высотках, так и подземные переходы, которые протянулись на километры.

Угледар находится примерно в 60 км к юго-западу от Донецка. О взятии этого населенного пункта власти республики сообщили в марте 2022 года. Однако уже в июне Минобороны России заявило, что позиции там снова занимают подразделения ВСУ.

Председатель комиссии Общественной палаты, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 30 сентября сообщил, что бои за контроль над Угледаром ведутся в центре города.