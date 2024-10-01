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Покушение на Чибиса ,  
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Ранивший мурманского губернатора назвал свой поступок неадекватным

Сюжет
Покушение на Чибиса
Андрей Чибис
Андрей Чибис (Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press)

Александр Быданов, напавший в апреле на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, извинился перед ним на заседании суда и назвал свой поступок неадекватным, передает «РИА Новости».

«Мой неадекватный, необдуманный поступок не объяснить ни с правовой, ни с человеческой стороны. Я искренне раскаиваюсь в содеянном», — заявил подсудимый.

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Нападение на Чибиса произошло вечером 4 апреля, когда губернатор после встречи с жителями Апатитов вышел из здания ДК «Строитель». Чибис получил ножевое ранение в живот, его госпитализировали и прооперировали. 12 апреля главу региона выписали из больницы.

Быданова задержали в день нападения. На допросе он признался, что испытывал к губернатору неприязнь, хотя не был с ним лично знаком. На выездном заседании суда в больнице, куда Быданова привезли после задержания (он тоже был ранен), мужчина говорил, что сожалеет о содеянном, и пообещал принести извинения после окончания следствия.

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Андрей Чибис Мурманская область нападение ножевое ранение
Андрей Чибис фото

Андрей Чибис

губернатор Мурманской области
19 марта 1979 года
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