Губернатора Чибиса выписали из больницы после покушения с ножом

Андрея Чибиса выписали из больницы, где его оперировали и лечили после покушения с ножом. Нападавшего арестовали на два месяца. Ему грозит до 20 лет лишения свободы

Андрей Чибис (слева) (Фото: andrey_chibis / Telegram)

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который был ранен в результате нападения мужчины с ножом, сообщил в телеграме, что врачи выписали его из больницы.

«Постепенно иду на поправку. Слава Богу, обошлось без осложнений. Огромная благодарность хирургам, анестезиологам-реаниматологам, медсестрам и всем остальным специалистам», — написал он.

Вечером 4 апреля мужчина с ножом напал на губернатора. Источник РБК рассказал, что это произошло после 22:00 мск, когда он выходил из здания ДК «Строитель» после встречи с жителями Апатитов.

Злоумышленник выскочил из иномарки, припаркованной рядом, а после нападения попытался убежать, но был ранен при задержании. Депутат Госдумы Александр Хинштейн говорил, что офицер ОМОНа ранил мужчину в ногу из огнестрельного оружия.

Нападавшим оказался местный житель. СК рассказал, что нападавший объяснил свой поступок неприязнью к чиновнику, хотя и не был с ним лично знаком.

6 апреля Кировский городской суд арестовал нападавшего на два месяца. На вопрос, что стало причиной нападения на Чибиса, мужчина ответил: «Стечение обстоятельств».

Уголовное дело заведено по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК; в прокуратуре сообщали, по статье грозит до 20 лет лишения свободы. Делом занимается Центральный аппарат Следственного комитета.

После покушения губернатора доставили в Апатитско-Кировскую больницу, где его прооперировали. «Сейчас буду восстанавливаться, и дальше в бой, только вперед», — сказал Чибис после операции, также поблагодарив врачей. Позже его перевели из реанимации в палату хирургии.