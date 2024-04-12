Губернатора Чибиса выписали из больницы после покушения с ножом
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который был ранен в результате нападения мужчины с ножом, сообщил в телеграме, что врачи выписали его из больницы.
«Постепенно иду на поправку. Слава Богу, обошлось без осложнений. Огромная благодарность хирургам, анестезиологам-реаниматологам, медсестрам и всем остальным специалистам», — написал он.
Вечером 4 апреля мужчина с ножом напал на губернатора. Источник РБК рассказал, что это произошло после 22:00 мск, когда он выходил из здания ДК «Строитель» после встречи с жителями Апатитов.
Злоумышленник выскочил из иномарки, припаркованной рядом, а после нападения попытался убежать, но был ранен при задержании. Депутат Госдумы Александр Хинштейн говорил, что офицер ОМОНа ранил мужчину в ногу из огнестрельного оружия.
Нападавшим оказался местный житель. СК рассказал, что нападавший объяснил свой поступок неприязнью к чиновнику, хотя и не был с ним лично знаком.
6 апреля Кировский городской суд арестовал нападавшего на два месяца. На вопрос, что стало причиной нападения на Чибиса, мужчина ответил: «Стечение обстоятельств».
Уголовное дело заведено по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК; в прокуратуре сообщали, по статье грозит до 20 лет лишения свободы. Делом занимается Центральный аппарат Следственного комитета.
После покушения губернатора доставили в Апатитско-Кировскую больницу, где его прооперировали. «Сейчас буду восстанавливаться, и дальше в бой, только вперед», — сказал Чибис после операции, также поблагодарив врачей. Позже его перевели из реанимации в палату хирургии.