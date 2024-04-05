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СК назвал мотив покушения на губернатора Мурманской области

СК: напавший на губернатора Мурманской области объяснил свой поступок неприязнью
Мужчина, напавший на губернатора Андрея Чибиса, в ходе допроса заявил, что, хотя не был лично знаком с чиновником, испытывал к нему неприязнь. СМИ сообщали, что задержанный объяснил свой поступок «голосом в голове»
Андрей Чибис
Андрей Чибис (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Следователи допросили мужчину, задержанного за нападение с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сообщает Следственный комитет. Как рассказали в ведомстве, он объяснил свой поступок неприязнью к чиновнику, хотя и не был с ним лично знаком.

Ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности по ст. 115 УК за причинение легкого вреда здоровью.

Ведомство не назвало имени нападавшего, но, по данным «Коммерсанта» и телеграм-каналов, речь идет о 42-летнем жителе Апатитов Александре Быданове, который заявил, что действовал по приказу «голоса в голове». По данным «Осторожно, новости», он работал монтером пути в РЖД. Во время задержания его ранили в ногу из пистолета. СК сообщил, что мужчине оказали необходимую медпомощь.

Напавший на Чибиса мужчина объяснил свой поступок «голосом в голове»
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

Нападение на Чибиса произошло вечером 4 апреля, когда губернатор после встречи с жителями Апатитов вышел из здания ДК «Строитель». Чибис получил ножевое ранение в живот и был госпитализирован; губернатора прооперировали, главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев оценил его состояние как тяжелое.

СК назвал мотив покушения на губернатора Мурманской области
Video

Утром 5 апреля в телеграм-канале опубликовали видеообращение Чибиса из больницы, где тот поблагодарил медиков. «Сейчас буду восстанавливаться, и дальше в бой, только вперед», — сказал он.

Мурманская прокуратура завела уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности). Быданову грозит до 20 лет лишения свободы.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Следственный комитет Андрей Чибис покушение ножевое ранение
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