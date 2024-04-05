СК назвал мотив покушения на губернатора Мурманской области
Следователи допросили мужчину, задержанного за нападение с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, сообщает Следственный комитет. Как рассказали в ведомстве, он объяснил свой поступок неприязнью к чиновнику, хотя и не был с ним лично знаком.
Ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности по ст. 115 УК за причинение легкого вреда здоровью.
Ведомство не назвало имени нападавшего, но, по данным «Коммерсанта» и телеграм-каналов, речь идет о 42-летнем жителе Апатитов Александре Быданове, который заявил, что действовал по приказу «голоса в голове». По данным «Осторожно, новости», он работал монтером пути в РЖД. Во время задержания его ранили в ногу из пистолета. СК сообщил, что мужчине оказали необходимую медпомощь.
Нападение на Чибиса произошло вечером 4 апреля, когда губернатор после встречи с жителями Апатитов вышел из здания ДК «Строитель». Чибис получил ножевое ранение в живот и был госпитализирован; губернатора прооперировали, главный врач Апатитско-Кировской ЦГБ Юрий Ширяев оценил его состояние как тяжелое.
Утром 5 апреля в телеграм-канале опубликовали видеообращение Чибиса из больницы, где тот поблагодарил медиков. «Сейчас буду восстанавливаться, и дальше в бой, только вперед», — сказал он.
Мурманская прокуратура завела уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности). Быданову грозит до 20 лет лишения свободы.
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