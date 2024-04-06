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Покушение на Чибиса ,  
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Напавший на Чибиса мужчина заявил, что сожалеет о содеянном

Напавший на Чибиса выразил готовность принести извинения после следствия
Сюжет
Покушение на Чибиса
Мужчина объяснил нападение на Чибиса неприязнью к нему. Перед выездным заседанием он заявил, что готов принести извинения после окончания следствия. Нападение на губернатора произошло вечером 4 апреля
Андрей Чибис
Андрей Чибис (Фото: andrey_chibis / Telegram)

Обвиняемый в нападении на мурманского губернатора Андрея Чибиса заявил, что сожалеет о содеянном, передает «РИА Новости».

Агентство опубликовало видео, на котором мужчину завозят в помещение на медицинской каталке, и позднее уточнило, что заседание суда по мере пресечения проходит в больнице, так как нападавший был ранен при задержании.

Суд закрыл заседание.

По данным ТАСС, перед выездным заседанием нападавший — Александр Быданов — заявил, что готов принести извинения после окончания следствия. «Как пройдет следствие — то будут сразу и извинения, и комментарии», — сказал мужчина.

На вопрос корреспондента «РИА Новости» о том, принимал ли он сильнодействующие препараты, Быданов ответил утвердительно. Он пояснил, что у него болит спина из-за грыжи, по рецепту врача он принимал лекарства, а до нападения был у зубного.

Что известно о нападении на мурманского губернатора
Политика
Андрей Чибис

Нападение на Чибиса произошло вечером 4 апреля, когда губернатор после встречи с жителями Апатитов вышел из здания ДК «Строитель». Чибис получил ножевое ранение в живот, его госпитализировали и прооперировали, а нападавшего задержали сотрудники Росгвардии. Быданов объяснил свои действия неприязнью к губернатору.

Утром следующего дня губернатор рассказал, что пришел в себя после операции и будет восстанавливаться. Лечение продолжится в Мурманской области, переводить Чибиса в Москву не планируется.

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Андрей Чибис

губернатор Мурманской области
19 марта 1979 года
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