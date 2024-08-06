Чибис рассказал Путину о самочувствии после покушения
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который в апреле подвергся нападению, рассказал, что проходит реабилитацию на рабочем месте. Так он во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле ответил на его вопрос о самочувствии.
Чибис сказал, что находится «в боевом строю», а его «реабилитация — на рабочем месте».
Нападение на Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля после встречи с жителями Апатитов в ДК «Строитель». Губернатор получил ножевое ранение в живот. Нападавший — 42-летний местный житель Александр Быданов — объяснил свои действия «неприязнью к губернатору». Главу региона госпитализировали и прооперировали.
Кировский городской суд в апреле арестовал, а в августе продлил арест задержанного.
Первое заседание по уголовному делу о нападении на губернатора Мурманской области состоится 29 августа.
В Подмосковье предложили реформу правил перевода земли под дома и дачи
Bloomberg уволил репортера, сорвавшего эмбарго об обмене заключенными
«Благословение небожителей» и «К себе нежно» стали книжными бестселлерами
Президент Азербайджана принял в Баку Сергея Шойгу
«Яндекс» запустил сервис бюджетного такси «Везет»
Президент Бангладеш распустил парламент
Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке
Бэнкси представил новую работу
Подборка каналов РБК в Telegram