Чибис заявил Путину, что после покушения проходит реабилитацию на работе

Чибис рассказал Путину о самочувствии после покушения

Владимир Путин и Андрей Чибис (Фото: kremlin.ru)

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который в апреле подвергся нападению, рассказал, что проходит реабилитацию на рабочем месте. Так он во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле ответил на его вопрос о самочувствии.

Чибис сказал, что находится «в боевом строю», а его «реабилитация — на рабочем месте».

Нападение на Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля после встречи с жителями Апатитов в ДК «Строитель». Губернатор получил ножевое ранение в живот. Нападавший — 42-летний местный житель Александр Быданов — объяснил свои действия «неприязнью к губернатору». Главу региона госпитализировали и прооперировали.

Кировский городской суд в апреле арестовал, а в августе продлил арест задержанного.

Первое заседание по уголовному делу о нападении на губернатора Мурманской области состоится 29 августа.