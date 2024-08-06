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Политика ,  
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Чибис рассказал Путину о самочувствии после покушения

Чибис заявил Путину, что после покушения проходит реабилитацию на работе
Владимир Путин и Андрей Чибис
Владимир Путин и Андрей Чибис (Фото: kremlin.ru)

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который в апреле подвергся нападению, рассказал, что проходит реабилитацию на рабочем месте. Так он во время встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле ответил на его вопрос о самочувствии.

Чибис сказал, что находится «в боевом строю», а его «реабилитация — на рабочем месте».

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Политика
Фото:andrey_chibis / Telegram

Нападение на Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля после встречи с жителями Апатитов в ДК «Строитель». Губернатор получил ножевое ранение в живот. Нападавший — 42-летний местный житель Александр Быданов — объяснил свои действия «неприязнью к губернатору». Главу региона госпитализировали и прооперировали.

Кировский городской суд в апреле арестовал, а в августе продлил арест задержанного.

Первое заседание по уголовному делу о нападении на губернатора Мурманской области состоится 29 августа.

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Андрей Чибис

губернатор Мурманской области
19 марта 1979 года
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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