Двум фигурантам дела о бронежилетах для Минобороны добавили статью

Главе и финдиректору группы компаний «Пикет» Андрею Есипову и Виктории Антоновой, обвиняемых в мошенничестве при поставке бронежилетов для Минобороны, добавили статью о даче взятки. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Уголовное дело о похищении денег, выделенных Минобороны для реализации госконтракта на поставку средств защиты, завели в апреле 2024 года, сказано в документе.

«С ним в одном производстве соединено уголовное дело, возбужденное 10 июля 2024 года в отношении Есипова и Антоновой по ч. 5 ст. 291 Уголовного кодекса — дача взятки в особо крупном размере», — отмечено в материалах дела.

По этому делу также проходят еще четыре человека: Сергей Семенихин, Виктор Астапенко, Александр Ермаков и Вячеслав Портянников. Следствие считает, что они стали посредниками в передаче взятки Есипова и Антоновой должностным лицам из Минобороны. Получатели взятки устанавливаются, сказано в документах.

По версии следствия, сотрудники группы компаний «Пикет» похитили средства Минобороны, которые были предназначены на поставку бронежилетов. Они направили ведомству не менее 20 тыс. бронежилетов, которые не соответствовали требованиям, предусмотренным контрактом. Сумма ущерба составила не менее 2,4 млрд руб.

Подозреваемые отрицают свою вину, настаивая, что командование частей, куда направлялись бронежилеты, готово подтвердить качество продукции.

В сентябре ТАСС сообщил, что всего по делу проходит девять человек. В зависимости от роли в преступлении им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса — мошенничество в особо крупном размере, ч. 4 ст. 291.1 — посредничество во взяточничестве в особо крупном размере, а также ч. 5 ст. 291 — дача взятки в особо крупном размере.