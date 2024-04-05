Против поставщика Минобороны завели дело о мошенничестве на ₽2 млрд

Главу «ГК «Пикет» Есипова отправили в СИЗО на 2 месяца. Следствие считает, что Минобороны переплатило за поставки бронежилетов, которые не соответствовали условиям контракта. Есипов заявил, что его оговорили экс-менеджеры компании

Глава ООО «ГК «Пикет» Андрей Есипов арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве на 2 млрд руб. при поставках Минобороны 20 тыс. бронежилетов для военных в зоне специальной военной операции, сообщает «Коммерсантъ». Карточка дела Есипова есть в картотеке Басманного суда Москвы.

Как пишет «Ъ», Есипова и других фигурантов (еще два менеджера, также отправлены в СИЗО) подозревают в совершении особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК, предусматривает до 10 лет лишения свободы). По версии следствия, заказчик переплатил по контракту, но получил продукцию, не соответствовавшую его условиям. Следователь на заседании сообщил, что махинации были выявлены благодаря трем свидетелям обвинения.

Есипов, в свою очередь, рассказал, что информация против него была предоставлена бывшими менеджерами его компании, которых обвинили в крупных хищениях, уволили, против них тоже было возбуждено уголовное дело. По словам главы «Пикета», экс-сотрудники стали угрожать ему «уголовкой» и требовали компенсации в размере 300 млн руб. Бизнесмен сказал, что следствие может найти подтверждение этому в телефоне, который у него изъяли.

ГК «Пикет» не только выпускает продукцию для военных (бронежилеты, шлемы, костюмы, тепловизоры, беспилотники и квадрокоптеры и т. д.), но и работает в сфере строительства, а также владеет магазинами никотиновой продукции.

Есипов не признал вину. Он заявил, что бронежилеты были поставлены в одну из войсковых частей и их качество было подтверждено. «В наших бронежилетах и «плитниках» парни идут в бой, попадают под пули и осколки и остаются живы», — подчеркнул бизнесмен.

Адвокат просил отправить Есипова под домашний арест, следствие и прокуратора — заключить его под стражу. По мнению СК, бизнесмен без ареста мог бы скрыться или использовать свои связи в Минобороны и других органах власти, чтобы оказать давление на участников расследования.