 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Стала известна сумма, полученная фигурантами дела о бронежилетах

Фигуранты дела о хищении у Минобороны получили от ведомства 2,4 млрд руб.
Фото: Павел Симаков / ТАСС
Фото: Павел Симаков / ТАСС

Фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для армии получили от Минобороны не менее 2,4 млрд руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

«В результате своих действий <...> путем обмана получили от министерства денежные средства в сумме не менее 2,4 млрд руб., получив возможность ими распоряжаться по собственному усмотрению», — говорится в документе.

По версии следствия, сотрудники группы компаний «Пикет» похитили деньги, которые выделило ведомство для реализации госконтракта на поставку средств защиты. Они поставили не менее 20 тыс. бронежилетов, которые не соответствовали требованиям, предусмотренным контрактом.

Суд продлил арест фигурантам дела о поставке бронежилетов Минобороны
Общество

По делу об отмывании денег проходят гендиректор «ГК «Пикет» Андрей Есипов, финдиректор компании Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко.

В мае суд арестовал активы руководства «ГК «Пикет». Фигуранты дела на вырученные деньги приобрели акции и доли разных компаний, а также бизнес-центр в Москве и участки в Подмосковье. Кроме того, они перевели деньги на десятки частных счетов.

Суд 11 августа продлил арест всем трем фигурантам дела до 3 сентября.

Подозреваемые отрицают свою вину, настаивая, что командование частей, в которые направлялись бронежилеты, готовы подтвердить качество продукции. Их адвокаты обжаловали аресты и блокировку активов.

Защитники подчеркивают, что самого события преступления не было, а фигурантов оговорили сотрудники «Пикета», которых они уволили за махинации. Подозреваемые заявили о готовности сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою непричастность.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды
в отраслях экономики

СберПро Спецпроект

Как API позволяет предприятиям увеличивать выручку, снижать издержки
и делегировать рутину

CберПро Финансы

Как бизнесу увеличить продажи и оборот
с помощью платежных сервисов на основе API

CберПро Финансы

Как интегрировать банковские функции
в учётную систему компании, чтобы работать из одного окна

СберПро АПК

Барометр отрасли: развитие АПК в 2024 году

СберПро Промышленность

Тепловые сети
в России:  комплексный подход  к модернизации

СберПро Туризм

Маршрут на север:
как поездки
в холодные регионы становятся трендом

СберПро Интересное

Кремниевая гонка:
как Россия борется
за независимость
в производстве микросхем

СберПро Интересное

Киберучения бизнеса. Как и для чего
их проводят

СберПро Поколения

Секреты успеха семейного бизнеса. Советы основателей компаний. Личный опыт наследников

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Минобороны хищение бронежилет
Материалы по теме
Суд продлил арест фигурантам дела о поставке бронежилетов Минобороны
Общество
Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении на несессерах для военных
Общество
Суд арестовал активы подозреваемых в хищениях у Минобороны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 августа
EUR ЦБ: 102,29 (-0,2) Инвестиции, 27 авг, 17:46 Курс доллара на 28 августа
USD ЦБ: 91,48 (-0,29) Инвестиции, 27 авг, 17:46
WSJ рассказала о предложении Макрона на ланче с Дуровым в 2018 годуПолитика, 08:33
Семьеведение и строевые приемы: что изменится в школах с 1 сентябряПолитика, 08:30
В Госдуме напомнили о штрафах за высадку инвалидов из транспортаОбщество, 08:29
Как работодатели в России борются с «тихими отпусками»Pro, 08:24
«Ъ» узнал о попытках операторов справиться с замедлением YouTubeТехнологии и медиа, 08:13
Украинские дроны атаковали белгородское село Новостроевка-ПерваяПолитика, 08:04
Промышленность предложила перенести конкурс на модернизацию ТЭС на годБизнес, 08:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В вузах России рассказали о росте популярности «винных специальностей»Вино, 07:47
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 07:45
В аэропорту Казани временно ограничили полетыОбщество, 07:43
Почему денежный рынок хорошая инвестиционная идея при росте ставкиРБК и Солид Брокер, 07:39
Над Курской областью сбили украинскую ракетуПолитика, 07:31
Стала известна сумма, полученная фигурантами дела о бронежилетахПолитика, 07:28
Два члена команды Трампа устроили перепалку с сотрудником кладбищаПолитика, 07:22