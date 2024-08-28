Стала известна сумма, полученная фигурантами дела о бронежилетах

Фигуранты дела о хищении у Минобороны получили от ведомства 2,4 млрд руб.

Фото: Павел Симаков / ТАСС

Фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для армии получили от Минобороны не менее 2,4 млрд руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

«В результате своих действий <...> путем обмана получили от министерства денежные средства в сумме не менее 2,4 млрд руб., получив возможность ими распоряжаться по собственному усмотрению», — говорится в документе.

По версии следствия, сотрудники группы компаний «Пикет» похитили деньги, которые выделило ведомство для реализации госконтракта на поставку средств защиты. Они поставили не менее 20 тыс. бронежилетов, которые не соответствовали требованиям, предусмотренным контрактом.

По делу об отмывании денег проходят гендиректор «ГК «Пикет» Андрей Есипов, финдиректор компании Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко.

В мае суд арестовал активы руководства «ГК «Пикет». Фигуранты дела на вырученные деньги приобрели акции и доли разных компаний, а также бизнес-центр в Москве и участки в Подмосковье. Кроме того, они перевели деньги на десятки частных счетов.

Суд 11 августа продлил арест всем трем фигурантам дела до 3 сентября.

Подозреваемые отрицают свою вину, настаивая, что командование частей, в которые направлялись бронежилеты, готовы подтвердить качество продукции. Их адвокаты обжаловали аресты и блокировку активов.

Защитники подчеркивают, что самого события преступления не было, а фигурантов оговорили сотрудники «Пикета», которых они уволили за махинации. Подозреваемые заявили о готовности сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою непричастность.