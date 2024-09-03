ТАСС: по делу о бракованных бронежилетах для армии на ₽2 млрд проходят 9 человек

ТАСС узнал о 9 обвиняемых по делу о бракованных бронежилетах для армии

В рамках уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны на сумму более 2 млрд руб. проходят уже девять человек, им предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и взяточничестве, рассказал источник ТАСС

Фото: Павел Симаков / ТАСС

Следственный Комитет предъявил обвинения девятерым фигурантам дела о поставке некачественных бронежилетов для нужд Минобороны России, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«По делу уже проходят девять человек. В зависимости от их роли в преступлении им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере)», — заявил собеседник агентства.

Он уточнил, расследование дела еще продолжается, в нем могут появиться новые обвиняемые.

В апреле стало известно, что по делу о некачественных бронежилетах для армии проходят гендиректор ГК «Пикет» Андрей Есипов, финдиректор компании Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко. Изначально им вменяли только отмывание денежных средств — ст. 174.1 УК. В материалах также говорилось, что «не все свидетели и иные члены организованной группы установлены и допрошены».

По версии следствия, сотрудники группы компаний «Пикет» похитили деньги, которые выделило ведомство для реализации госконтракта на поставку средств защиты. Они поставили не менее 20 тыс. бронежилетов, которые не соответствовали требованиям, предусмотренным контрактом. Сумма ущерба составила не менее 2,4 млрд руб.

Подозреваемые отрицают свою вину, настаивая, что командование частей, в которые направлялись бронежилеты, готовы подтвердить качество продукции. Их адвокаты обжаловали аресты и блокировку активов. Есипов заявил, что бронежилеты были поставлены в одну из войсковых частей и их качество было подтверждено. «В наших бронежилетах и «плитниках» парни идут в бой, попадают под пули и осколки и остаются живы», — подчеркивал бизнесмен.