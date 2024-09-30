«РИА Новости» узнало, что фигурант дела о бронежилетах признал вину

Один из фигурантов дела о поставке бракованных бронежилетов для армии на сумму более 2 млрд руб. признал вину и сотрудничает со следствием. Об этом сообщает «РИА Новости», в распоряжении которого оказались судебные документы.

«Намерений скрываться не имеет <...>, вину признал, сотрудничает со следствием», — говорится в материалах дела.

Однако фамилия признавшего вину не уточняется.

В апреле стало известно, что по делу о некачественных бронежилетах для армии проходят гендиректор ГК «Пикет» Андрей Есипов, финдиректор компании Виктория Антонова и начальник службы безопасности Михаил Кальченко. Изначально им вменяли только ст. 174.1 УК (отмывание денежных средств). В материалах также говорилось, что «не все свидетели и иные члены организованной группы установлены и допрошены».

В сентябре ТАСС сообщил, что всего по делу проходит девять человек. В зависимости от роли в преступлении им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), ч. 5 ст. 291 УК (дача взятки в особо крупном размере).

Фигурантами в посредничестве при даче взятки, согласно карточке Басманного суда Москвы, проходят Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко.

По версии следствия, сотрудники группы компаний «Пикет» похитили деньги, выделенные ведомством для реализации госконтракта на поставку средств защиты. Они поставили не менее 20 тыс. бронежилетов, которые не соответствовали требованиям, предусмотренным контрактом. Сумма ущерба составила не менее 2,4 млрд руб.

Подозреваемые отрицают свою вину, настаивая, что командование частей, куда направлялись бронежилеты, готово подтвердить качество продукции.