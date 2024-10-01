На Украине работника военкомата оштрафовали на $20 за избиение мужчины

Садгорский районный суд украинского города Черновцы назначил штраф в размере 850 гривен ($20) сотруднику территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называются военкоматы), избившему военнообязанного. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на постановление суда.

Работник ТЦК пытался вручить гражданину повестку, между ними завязался спор. В ходе конфликта сотрудник военкомата ударил мужчину рукой по затылку.

В суде он признал свою вину, отмечает издание. Наказание в виде штрафа назначили в рамках уголовного нарушения, отмечает издание.

Весной 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, ужесточающий правила призыва в армию. В частности, возраст призыва снизили с 27 до 25 лет, отменили категорию «ограниченно годен к службе» и обязали всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уточнить данные в военкомате и носить с собой военный билет.

На фоне мобилизации украинские граждане незаконно пытаются пересечь границу с Румынией, Венгрией или Молдавией. В конце июня украинская Погранслужба отчиталась, что количество попыток незаконного пересечения границы Украины в 2024 году увеличилось почти вдвое.

В украинских городах также происходят конфликты между сотрудниками ТЦК и военнообязанными. В частности, в конце сентября в Харькове работники военкомата втроем избили лежащего мужчину, а потом увезли его на легковом автомобиле.