«Страна» узнала, что три военкома избили и увезли мужчину в Харькове
В Харькове сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, так в стране называются военкоматы) втроем избили лежащего мужчину, а потом увезли его на легковом автомобиле. Кадры инцидента опубликовала «Страна.ua» в телеграм-канале.
По данным издания, военком заявил местным жителям, которые требовали не бить мужчину, что тот «сам на них напал» и отказался показывать военному документы.
Ранее 6 сентября Харьковский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ОТЦК) сообщил об избиении военкомами двух мужчин из числа гражданских лиц в Харькове. Сообщение было опубликовано на странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).
По словам пресс-службы ОТЦК, мужчины отказались показывать документы, а один из них начал оскорблять военкома. На место вызвали полицию. Было назначено служебное расследование, в ТЦК сообщили, что осуждают поведение военкома, который отреагировал на «провокацию» мужчины.
После начала российской военной операции украинские власти объявили в стране всеобщую мобилизацию (как и военное положение, они продляются каждые 90 дней, пока действуют до 9 ноября). В апреле 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, ужесточающий правила призыва в армию: с 27 до 25 лет снизили призывной возраст, отменили категорию «ограниченно годен к службе» и обязали всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уточнить данные в военкомате и носить с собой военный билет.
Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания
Власти назвали страны с «деструктивными неолиберальными установками»
Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте
Обзор на новый Cybertruck Beast
Что такое декантация и аэрация вина
Страны Балтии столкнулись с кризисом туризма из-за конфликта на Украине
Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы
Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов