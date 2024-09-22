«Страна» узнала, что три военкома избили и увезли мужчину в Харькове

В Харькове сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, так в стране называются военкоматы) втроем избили лежащего мужчину, а потом увезли его на легковом автомобиле. Кадры инцидента опубликовала «Страна.ua» в телеграм-канале.

По данным издания, военком заявил местным жителям, которые требовали не бить мужчину, что тот «сам на них напал» и отказался показывать военному документы.

Ранее 6 сентября Харьковский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ОТЦК) сообщил об избиении военкомами двух мужчин из числа гражданских лиц в Харькове. Сообщение было опубликовано на странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

По словам пресс-службы ОТЦК, мужчины отказались показывать документы, а один из них начал оскорблять военкома. На место вызвали полицию. Было назначено служебное расследование, в ТЦК сообщили, что осуждают поведение военкома, который отреагировал на «провокацию» мужчины.

После начала российской военной операции украинские власти объявили в стране всеобщую мобилизацию (как и военное положение, они продляются каждые 90 дней, пока действуют до 9 ноября). В апреле 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, ужесточающий правила призыва в армию: с 27 до 25 лет снизили призывной возраст, отменили категорию «ограниченно годен к службе» и обязали всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уточнить данные в военкомате и носить с собой военный билет.