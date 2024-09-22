 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

«Страна» узнала, что три военкома избили и увезли мужчину в Харькове

Сюжет
Военная операция на Украине

В Харькове сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, так в стране называются военкоматы) втроем избили лежащего мужчину, а потом увезли его на легковом автомобиле. Кадры инцидента опубликовала «Страна.ua» в телеграм-канале.

По данным издания, военком заявил местным жителям, которые требовали не бить мужчину, что тот «сам на них напал» и отказался показывать военному документы.

Ранее 6 сентября Харьковский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ОТЦК) сообщил об избиении военкомами двух мужчин из числа гражданских лиц в Харькове. Сообщение было опубликовано на странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

По словам пресс-службы ОТЦК, мужчины отказались показывать документы, а один из них начал оскорблять военкома. На место вызвали полицию. Было назначено служебное расследование, в ТЦК сообщили, что осуждают поведение военкома, который отреагировал на «провокацию» мужчины.

В Киеве сотрудники ТЦК попытались мобилизовать американца
Политика
Фото:hurricanehank / Shutterstock

После начала российской военной операции украинские власти объявили в стране всеобщую мобилизацию (как и военное положение, они продляются каждые 90 дней, пока действуют до 9 ноября). В апреле 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, ужесточающий правила призыва в армию: с 27 до 25 лет снизили призывной возраст, отменили категорию «ограниченно годен к службе» и обязали всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уточнить данные в военкомате и носить с собой военный билет.

Владислав Бакальчук сообщил об освобождении после задержания

Власти назвали страны с «деструктивными неолиберальными установками»

Зеленский заявил о планах в этом году поставить точку в конфликте

Обзор на новый Cybertruck Beast

Что такое декантация и аэрация вина

Страны Балтии столкнулись с кризисом туризма из-за конфликта на Украине

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

Cуд арестовал бойца ММА по делу о стрельбе в офисе Wildberries

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Харьков Украина военкомат мобилизация
Материалы по теме
В Киеве сотрудники ТЦК попытались мобилизовать американца
Политика
На Украине запретили мобилизовать ограниченно годных до 25 лет
Политика
На Украине назвали сумму, которую нужно заплатить за бронь от мобилизации
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
Над Россией сбили 15 беспилотниковПолитика, 07:44
Трамп заявил, что после покушения стал беспокоиться за безопасность семьиПолитика, 07:31
В России назвали вандализмом раскопки могил советских воинов в ЭстонииПолитика, 07:15
Суд заявил о ведении Макаревичем политической деятельности в пользу КиеваПолитика, 06:58
Астраханский губернатор сообщил об отражении атаки украинских дроновПолитика, 06:53
«Страна» узнала, что три военкома избили и увезли мужчину в ХарьковеПолитика, 06:15
Израиль сообщил о перехвате воздушных целей со стороны ИракаПолитика, 06:04
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Киеве сообщили о задымлении и ухудшении качества воздуха из-за пожаровОбщество, 05:35
США решили запретить китайское и российское ПО в автомобилях с интернетомТехнологии и медиа, 05:16
Лидеры США, Индии, Японии и Австралии призвали к миру на УкраинеПолитика, 04:57
Спасатели спустили подростков, застрявших на горе Космос в КрымуОбщество, 04:37
Израильские военные провели рейд в офисе телеканала Al Jazeera в РамаллеПолитика, 04:19
Госдеп порекомендовал американцам срочно покинуть ЛиванПолитика, 04:03
Экс-канцлер Германии призвал верящих в победу над Россией учить историюПолитика, 03:41