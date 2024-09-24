В Одессе подростки подожгли дверь квартиры военкома

Фото: Дмитрий Смолиенко / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Одессе подростки подожгли дверь квартиры сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, так на Украине называются военкоматы), сообщает «Страна».

По данным издания, задержанные 17-летние молодые люди рассказали, что в Telegram получили предложение о поджоге этой двери за 10 тыс. грн (около 22,5 тыс. руб.).

В украинских городах регулярно происходят поджоги автомобилей военных. В частности, в конце августа в Киеве и Одессе подожгли несколько автомобилей в расцветке ВСУ. Злоумышленники также нападают на машины сотрудников военкоматов.

Поджоги продолжаются с весны 2024 года, после того как президент Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации. Тогда порядок мобилизации значительно ужесточили: с 27 до 25 лет снизили призывной возраст, отменили категорию «ограниченно годен к службе», обязали всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уточнить данные в военкомате и носить с собой военный билет.