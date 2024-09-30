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Операция Израиля в Ливане ,  
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Израиль призвал жителей южного пригорода Бейрута к эвакуации

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Операция Израиля в Ливане

Армии обороны Израиля ЦАХАЛ призвала жителей южной пригорода ливанского Бейрута покинуть свои дома, сообщает телеканал Al Jazeera.

Требование выпустили для тех, кто находится в районе Дахия. По информации телеканала, в качестве предупреждения самолеты израильской армии выпустили в небо тепловые ракеты.

Ранее ЦАХАЛ неоднократно наносила удары по этому району — здесь находятся объекты «Хезболлы». 28 сентября в Дахии в результате атаки был убит лидер группировки Хасан Насралла.

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Фото:Jim Urquhart / Reuters

23 сентября Израиль объявил об «упреждающей наступательной операции» «Стрелы севера» на территории Ливана. Ее целью Израиль назвал инфраструктуру «Хезболлы», которая регулярно обстреливает израильскую территорию. Через несколько дней ЦАХАЛ нанесла удар по подземному штабу группировки, при котором погибли Насралла, а также генерал-майор иранского Корпуса стражей исламской революции Аббас Нилфорушан и командир южного командования «Хезболлы» Али Караки.

После смерти Насраллы Израиль продолжил наносить удары по Ливану. Министр обороны Йоав Галлант подчеркнул, что война «не прекращается». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху предупредил израильтян, что «работа еще не завершена», в ближайшие дни страну «ждут серьезные испытания».

Теги
Израиль Ливан Хезболла
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