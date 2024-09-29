«Хезболла» подтвердила гибель двух руководителей при ударах Израиля
Шиитская группировка «Хезболла» подтвердила смерть двух своих руководителей в результате ударов Израиля по Бейруту, сообщает телеканал Aljazeera со ссылкой на заявление группировки.
Жертвами стали высокопоставленный член группировки Набиль Каук и командующий южным фронтом «Хезболлы» Али Караки.
Кроме них группировка объявила также о гибели более 17 членов «Хезболлы» разного ранга.
О смерти вышеупомянутых руководителей ранее сообщила ЦАХАЛ. По ее данным, Набиль Каук был убит 28 сентября, а Али Караки 27 сентября.
Во время массированного израильского удара 27 сентября по подземному центральному штабу «Хезболлы» в Бейруте погиб многолетний лидер группировки Хасан Насралла.
ЦАХАЛ продолжила атаки по ливанской территории и вечером 28 сентября объявила о ликвидации члена разведуправления «Хезболлы» Хасана Халиля Ясина.
Ранее Израиль объявил о проведении на территории Ливана «упреждающей наступательной операции». Ее целью в стране назвали инфраструктуру группировки «Хезболла», которая регулярно обстреливает территорию Израиля.
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