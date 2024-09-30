Генштаб раскрыл, как обжаловать повестки в осенний призыв

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В России призывники смогут обжаловать решение военкомата в досудебном порядке, в том числе через портал «Госуслуги», сообщил на брифинге для журналистов заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«Особенностью предстоящей призывной кампании будет возможность обжалования призывниками в досудебном порядке решений, принятых призывными комиссиями», — рассказал представитель Генштаба.

Цимлянский также добавил, что подать жалобу в призывную комиссию теперь можно в электронном виде через «Госуслуги». Второй вариант — лично обратиться в центр предоставления госуслуг. В таком случае жалоба нужна в письменной форме на бумаге.

По словам Цимлянского, в этом году призывникам во время осеннего призыва будут раздавать бумажные повестки — как лично под расписку, так и заказными письмами. Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что электронные повестки будут рассылаться в тестовом режиме в трех регионах.

Призыв начнется 1 октября и продлится до 31 декабря 2024 года. Сроки сдвинут только в ряде районов Крайнего Севера и отдельных местностях — там он начнется 1 ноября. Призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. С декабря штатная численность ВС России возрастет до 2 млн 389 тыс. 130 человек, из них 1,5 млн составят военнослужащие.

Военные, которых призовут на службу, «для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут», добавил Цимлянский.