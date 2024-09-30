Генштаб раскрыл, как будут раздавать повестки в осенний призыв

В осенний призыв для набора призывников будут использовать бумажные повестки, рассказали в Генштабе. При этом в трех регионах будут тестировать электронный сервис повесток, заявлял ранее глава комитета Госдумы по обороне.

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Призывникам во время осеннего призыва будут раздавать бумажные повестки. Об этом рассказал на брифинге заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«Они будут доводиться как лично призывникам под расписку, так и заказными письмами», — уточнил он.

По его словам, призыв начнется 1 октября и продлится до 31 декабря 2024 года. Сроки сдвинут только в отдельных районах Крайнего Севера и отдельных местностях — там призыв начнется 1 ноября.

Военные, которых призовут на службу, «для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут», добавил Цимлянский.

Призывников будут призывать на один год. Отправлять их в войска со сборных пунктов начнут с 15 октября 2024 года. Также Генштаб откроет с 15 октября прямую телефонную линию, на которой специалисты управления «дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу» «Работа этой линии спланирована по вторникам и четвергам», — сказал он в ходе брифинга.

При этом не всех призывников будут отправлять в обычные строевые части — около трети попадут в учебные соединения и воинские части. Там они «освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность». «По окончании обучения, в соответствии с полученными навыками, они будут направлены в войска», — добавил Цимлянский. Также часть призывников отправят в научные подразделения «для решения научно-прикладных задач» и в спортивные роты, «в которых созданы все необходимые условия для подготовки наиболее перспективных спортсменов».

Осенний призыв обычно проходит с 1 октября по 31 декабря. Призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. С декабря 2024 года штатная численность ВС России возрастет до 2 389 130 единиц, из них 1,5 млн составят военнослужащие. Соответствующий указ 16 сентября подписал президент Владимир Путин.

Призывники также смогут в досубеном порядке обжаловать решения призывных комиссии, сообщили в Генштабе. «Подать жалобу в призывную комиссию субъекта Российской Федерации теперь можно в электронном виде с использованием портала «Госуслуги», — сказал Цимлянский. Также жалобу можно подать через МФЦ в бумажном виде.

В трех регионах России при этом будет проводиться тестирование электронного реестра повесток. «Это Рязанская область, республика Марий Эл и, по-моему, Сахалин», — говорил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

В апреле 2023 года был принят закон о создании единого реестра военнообязанных и об электронных повестках. Через этот реестр повестки будут приходить в электронной форме. После отправки повестки через этот сервис она будет считаться врученной через неделю. Кроме того, с момента получения повестки для призывника вводиться запрет на выезд за границу. Ограничения сохранятся «до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат» или подтверждения уважительной причины для отсрочки. Если призывник в течение 20 минут не явится в военкомат, его будут считать уклонистом.

Реестр полноценно заработает с 2025 года. В нем собираются отображать 20 строк данных — личные данные (фамилия, имя, отчество, пол), данные паспорта, место жительства и пребывания, сведения о месте работы и работодателе, о дипломе и образовании, а также «иные сведения, определенные правительством Российской Федерации в соответствии с указом президента».