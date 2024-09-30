В Красноярском крае простились с погибшими от отравления детьми

Похороны четырех погибших от отравления детей в Красноярском крае начались в поселке Красная Сопка, сообщают ТАСС и газета «Известия».

Детей похоронят на местном поселковом кладбище. Траурная процессия началась от дома, где проживает семья. Оплату и организацию мероприятия взяла на себя районная администрация, церемонию прощания посетили местные жители. Одноклассников и учителей погибших отпустили с уроков, чтобы проститься.

Семья из Красной Сопки обратилась в больницу с признаками отравления 21 сентября. Четверо детей в возрасте от шести до 13 лет скончались в больницах, их родители выжили. В лабораторных пробах некоторых членов семьи обнаружили следы аэрозоля от насекомых, в областной прокуратуре назвали приоритетной версией отравление этим препаратом.

СК возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК (производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности потребителей). В ведомстве назвали приоритетной версию о попадании отравившимся в организм компонентов неустановленного инсектицида.

23 сентября ТАСС со ссылкой на управление Следственного комитета по региону сообщил, что эксперты не обнаружили следов дихлофоса в организме одной из умерших девочек и ее отца. Позже глава семейства признался, что обработанный средством от насекомых дом проветривался только через форточку.

В Россельхознадзоре сообщили, что магазин, где семья купила еду, работал с нарушениями ветеринарных требований. Однако в пробах продуктов из дома погибших, а также из магазина не выявили опасных веществ или нарушений санитарно-гигиенических норм.