В Госдуме допустили увеличение маткапитала в 2025 году до ₽646 тыс.

В 2025 году материнский капитал на первого ребенка может вырасти до 646 тыс. руб., а на второго — до 854 тыс. руб., рассказала «РИА Новости» депутат Госдумы от «Единой России» и член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

По ее словам, всего на материнский капитал в 2025 году выделено 694,2 млрд руб.

В 2024 года сумма материнского капитала при рождении первенца составляет 631 тыс. руб., а при рождении второго ребенка — 834 тыс. руб.

Программу маткапитала в России ввели в 2007 году. Изначально выплаты предназначались только на второго ребенка, но с 2020 года меру поддержки распространили и на первенцев. Средства можно использовать на уплату первоначального взноса или погашение долга по ипотеке, улучшение жилищных условий без использования кредита, образование детей, формирование накопительной пенсии матери, товары и услуги для детей-инвалидов.

Председатель правительства Михаил Мишустин отметил, что в 2024 году на социальные меры поддержки семей в бюджете предусмотрено около 3 трлн руб. Сейчас программа действует до конца 2026 года. В мае 2024 года Мишустин пообещал продлить программу маткапитала до 2030 года, ранее это предлагал сделать президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.

По данным Росстата, в первом полугодии 2024 года в России число родившихся сократилось до 599,6 тыс. (в аналогичном периоде 2023 года показатель составлял 616,2 тыс.). Рождаемость снижается девятый год. Это происходит на фоне сокращения численности женщин репродуктивного возраста. Средний возраст женщин, родивших ребенка в 2022 году (первого или последующего), приближался к 29 годам, следует из данных официальной статистики.