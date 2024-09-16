Мишустин утвердил правила получения остатка маткапитала до 10 тыс. руб.

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Правительство России утвердило правила получения средств остатка материнского капитала до 10 тыс. руб. в виде единовременной выплаты. Постановление 16 сентября подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Речь идет о тех деньгах из маткапитала, которые остались на счету после того, как большая часть денег была использована на улучшение жилищных условий, образование детей, приобретение товаров и услуг для детей‑инвалидов и другие первоочередные цели.

По сообщению правительства, получателям такой выплаты должны прийти уведомления от Фонда пенсионного и социального страхования через «Госуслуги» с формой для заявления.

«Средства поступят на банковский счет одного из родителей в течение пяти рабочих дней после того, как фонд примет решение о назначении выплаты», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин предложил использовать остаток средств материнского капитала для единовременных выплат в ходе встречи с семьями — финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное», которая состоялась в День семьи, любви и верности 8 июля 2024 года.

В начале августа поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», которые позволяют расходовать остатки материнского капитала на сумму до 10 тыс. руб., одобрили в Совете Федерации. Госдума одобрила законопроект в третьем окончательном чтении 24 июля. Путин подписал закон 8 августа 2024 года.

По данным главы Минтруда Антона Котякова, воспользоваться возможностью забрать остаток маткапитала смогут более 730 тыс. семей. Как сообщала вице-премьер Татьяна Голикова, всего будет выплачено неиспользованных средств маткапитала на 1,5 млрд руб.

11 сентября глава Минтруда сообщил о начале выплат остатков маткапитала в сентябре 2024 года.