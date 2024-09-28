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Общество ,  
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СК опроверг данные о новом деле по отравлению в Красноярском крае

Фото: СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Фото: СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Следователи пока не планируют возбуждать новое уголовное дело по факту гибели в Красноярском крае отравившихся детей до получения результатов всех экспертиз, сообщили РБК в управлении Следственного комитета по региону.

«Мы не рассматриваем этот вопрос до получения нами результатов всех экспертиз, выводов экспертов», — отметили в ведомстве.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что «решается вопрос» о возбуждении дела против отца погибших детей — якобы его хотят привлечь по ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности).

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Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

21 сентября в Красноярском крае семья из шести человек обратилась в больницу с признаками отравления после ужина курицей и пельменями из местного магазина. Все четверо детей умерли, а мать и отец выжили, их выписали из больницы спустя четыре дня.

В Россельхознадзоре сообщили, что магазин, где семья купила еду, работал с нарушениями ветеринарных требований. При этом в пробах продуктов из дома семьи, а также из магазина не выявили опасных веществ или нарушений санитарно-гигиенических норм.

У некоторых членов семьи в пробах были обнаружены следы аэрозоля от насекомых: дом, в котором жила отравившаяся семья, ранее обрабатывали дихлофосом.

СК возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК (производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности потребителей). В ведомстве назвали приоритетной версию о попадании в организм отравившихся компонентов неустановленного инсектицида.

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Красноярский край отравление Следственный комитет Дети уголовное дело новости
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