В Брянской области загорелось деревообрабатывающее предприятие
В поселке Локоть Брянской области горит деревообрабатывающее предприятие, площадь пожара достигла 2,5 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
«Горят два здания по производству поддонов, готовая продукция, пиломатериалы», — говорится в публикации. В тушении пожара участвуют 64 специалиста МЧС и 21 единица техники, добавили в ведомстве.
В январе в челябинском Златоусте загорелся деревообрабатывающий цех, огонь охватил 1 тыс. кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек, никто не пострадал, сообщили в МЧС.
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