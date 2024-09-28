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Общество ,  
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В Брянской области загорелось деревообрабатывающее предприятие

В поселке Локоть Брянской области горит деревообрабатывающее предприятие, площадь пожара достигла 2,5 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«Горят два здания по производству поддонов, готовая продукция, пиломатериалы», — говорится в публикации. В тушении пожара участвуют 64 специалиста МЧС и 21 единица техники, добавили в ведомстве.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

В январе в челябинском Златоусте загорелся деревообрабатывающий цех, огонь охватил 1 тыс. кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек, никто не пострадал, сообщили в МЧС.

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