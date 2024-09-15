Пожар в ЛНР перекинулся на цеха алюминиевого завода
В результате ландшафтного пожара в районе села Степное в ЛНР огонь перекинулся на территорию алюминиевого завода, произошло возгорание цеха с готовой продукцией, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«На месте работают пожарно-спасательные подразделения МЧС России.
Дальнейшая информация уточняется», — говорится в сообщении ведомства.
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