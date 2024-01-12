 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Под Челябинском загорелся деревообрабатывающий цех

МЧС: под Челябинском загорелся деревообрабатывающий цех на площади 1 тыс. кв. м
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В городе Златоуст Челябинской области загорелся деревообрабатывающий цех, площадь пожара достигла 1 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба МЧС России.

Под Челябинском загорелся деревообрабатывающий цех
Video

Сначала огонь охватил 500 кв. м, позднее площадь пожара увеличилась до 1 тыс. кв. м — загорелась кровля. Из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек, добавили в ведомстве. В пресс-службе МЧС России по Челябинской области уточнили РБК, что возгорание произошло на Лесной улице.

В Подмосковье загорелась крыша цеха на площади 8 тыс. кв. м
Общество

В ночь на 11 января 2024 года в подмосковном поселке Обухово загорелась крыша цеха, площадь пожара достигла 8 тыс. кв. м. Пострадавших не было. Прокуратура назвала предварительной причиной пожара короткое замыкание.
 

Теги
Челябинская область пожары цех
Материалы по теме
На шоссе Энтузиастов в Москве загорелось здание на площади 2 тыс. кв. м
Общество
В Ярославской области загорелся склад гончарной продукции
Общество
В Подмосковье загорелась крыша цеха на площади 8 тыс. кв. м
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 января
EUR ЦБ: 97,54 (-0,33) Инвестиции, 11 янв, 17:22 Курс доллара на 12 января
USD ЦБ: 88,78 (-0,61) Инвестиции, 11 янв, 17:22
Касаткина без борьбы вышла в финал теннисного турнира в Аделаиде Спорт, 10:12
Овечкин продлил результативную серию игр в НХЛ до шести Спорт, 10:10
Кадры пожара в деревообрабатывающем цехе в Златоусте Общество, 10:03
Не такие и бедные: как ученые спорят с ростом неравенства — The Economist Pro, 10:02
Курс евро опустился ниже ₽97 впервые с 13 декабря Инвестиции, 09:59
Хуситы продолжат атаки на суда в Красном море вопреки ударам «агрессоров» Политика, 09:56
На тюменской трассе водитель врезался в оторвавшийся прицеп и погиб Общество, 09:55
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Объявленный в розыск российский олимпиец захотел выступить за сборную США Спорт, 09:50
Почему в России не работает импортозамещение Pro, 09:42
Под Челябинском загорелся деревообрабатывающий цех Общество, 09:36
Товарооборот России и Китая в 2023 году побил рекорд Экономика, 09:21
Чудо китайских соцсетей: смогут ли его повторить российские проекты Pro, 09:18
У метро и МЦК: новые дома с лучшей транспортной доступностью РБК и ПИК, 09:10
Что нужно знать инвестору утром 12 января Инвестиции, 08:58