МЧС: под Челябинском загорелся деревообрабатывающий цех на площади 1 тыс. кв. м

Фото: МЧС России

В городе Златоуст Челябинской области загорелся деревообрабатывающий цех, площадь пожара достигла 1 тыс. кв. м, сообщила пресс-служба МЧС России.

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Сначала огонь охватил 500 кв. м, позднее площадь пожара увеличилась до 1 тыс. кв. м — загорелась кровля. Из здания самостоятельно эвакуировались 13 человек, добавили в ведомстве. В пресс-службе МЧС России по Челябинской области уточнили РБК, что возгорание произошло на Лесной улице.

В ночь на 11 января 2024 года в подмосковном поселке Обухово загорелась крыша цеха, площадь пожара достигла 8 тыс. кв. м. Пострадавших не было. Прокуратура назвала предварительной причиной пожара короткое замыкание.

