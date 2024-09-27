Лидер «Альтернативы для Германии» призвал восстановить «Северные потоки»

Тино Хрупалла (Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press)

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» необходимо восстановить и обеспечить их безопасность, заявил лидер правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла в соцсети X.

«Два года назад в этот день противники энергетического суверенитета Германии взорвали «Северный поток». Это перерезало артерию немецкой промышленности. Наша парламентская группа призывает к расследованию и наказанию всех виновных», — написал Хрупалла.

Лидер АдГ также отметил, что газопровод необходимо «отремонтировать, открыть и обезопасить».

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года в экономических зонах Швеции и Дании. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили целенаправленной диверсии и инициировали собственные расследования. Зимой 2024 года Копенгаген и Стокгольм приняли решение закрыть свои расследования. Берлин продолжил разбирательство, а 25 сентября выдал несколько ордеров на арест по делу о подрыве.

По данным The Wall Street Journal, операцию по подрыву газопроводов подготовила группа высокопоставленных украинских офицеров и бизнесменов в мае 2022 года. Изначально план одобрил президент Украины Владимир Зеленский, но позже якобы приказал прекратить операцию по просьбе ЦРУ и отдал соответствующий приказ бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному, однако тот его не исполнил. Официально Киев отрицает причастность к подрывам газопроводов.

Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем «англосаксов» и назвал «чушью» версию о причастности «неких украинцев». Спикер Госдумы Вячеслав Володин возложил ответственность за диверсии на «Северных потоках» на США и лично на президента Джо Байдена. Он отметил, что наиболее пострадавшей стороной из-за подрыва стала Германия, где экономика вошла в рецессию, «сократилось промышленное производство, количество банкротств в стране стало рекордным за последнее десятилетие».